Бизнесмен Полонский считает, что для его ареста нет оснований

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сергей Полонский разочарован действиями МВД России и считает, что для его ареста нет оснований, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы бизнесмена в Израиле.

Ранее стало известно, что следственный департамент МВД России просит заочно заключить под арест бизнесмена Сергея Полонского. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-центра МВД.

"Сергей Полонский выражает глубокое разочарование действиями МВД России... Нет никаких оснований для избрания меры пресечения в виде ареста", - отреагировала пресс-служба бизнесмена на инициативу МВД заключить бизнесмена под арест заочно.

В заявлении также говорится, что Полонский надеется, что и суд, и следствие "поймут абсурдность своих действий".

В документе также сказано, что Полонский "продолжает настаивать на проведении объективного расследования и на привлечении к ответственности всех тех, кто незаконным путем завладел компанией и активами группы Potok". Согласно заявлению пресс-службы бизнесмена, он готов к полному сотрудничеству со следственными органами в этих целях.

Ранее Полонскому было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве по делу о хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков "Кутузовской мили". В настоящее время бизнесмен находится в Израиле, где пытается получить гражданство.