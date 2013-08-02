Полонский пожаловался на угрозы в адрес сотрудников компании

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бизнесмен, основатель компании "Поток" (бывшая Mirax Group) Сергей Полонский, которому заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, просит председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина провести проверку угроз, якобы имевших место в адрес сотрудников компании.

Соответствующее письмо Полонский разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

"С момента принятия решения о продаже компании и до настоящего момента в мой адрес поступают жалобы сотрудников об угрозах в их адрес, а также о принуждении к определенным действиям или, наоборот, об ограничении в свободе действий со стороны неустановленных лиц", - заявляет Полонский в письме.

Бизнесмен перечисляет 12 человек, которым якобы угрожали неустановленные лица, добавляя, что в отношении него также поступала информация "об угрозах жизни и здоровью". В связи с этим Полонский просить Бастрыкина провести проверку фактов давления на сотрудников "Потока" и возбудить уголовное дело.

Осенью 2012 года владелец группы компаний "Реинвест" Алексей Алякин заключил предварительные соглашения с действующими акционерами корпорации "Поток", в том числе и с основным владельцем Сергеем Полонским, о покупке 100% акций компании. Однако в декабре Полонский попал в тюрьму в Камбодже, после чего передумал продавать "Поток", уволил Алякина со всех постов в компании, которые тот успел занять, и обвинил несостоявшегося покупателя в выводе активов из "Потока". Позже появилась информация, что переговоры о покупке "Потока" ведут бизнесмен Роман Троценко и адвокат Александр Добровинский.

В июне 2013 года Полонскому было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве по делу о хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков "Кутузовской мили". В настоящее время бизнесмен находится в Израиле, где пытается получить гражданство.