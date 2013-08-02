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    Суд в Москве продлил срок ареста Развозжаеву

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    Басманный суд Москвы до 6 октября продлил срок ареста оппозиционеру Леониду Развозжаеву - фигуранту дела о массовых беспорядках на Болотной площади столицы 6 мая прошлого года.
    Рассмотрение продления ареста оппозиционеру Леониду Развозжаеву
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 2 авг - РАПСИ. Басманный суд Москвы до 6 октября продлил срок ареста оппозиционеру Леониду Развозжаеву - фигуранту дела о массовых беспорядках на Болотной площади столицы 6 мая прошлого года, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

    Таким образом, судья Валентина Левашова удовлетворила ходатайство следователя, который настаивал на необходимости содержания обвиняемого под стражей.

    В конце июня Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Обоим вменяется организация массовых беспорядков. Развозжаев также обвиняется в незаконном пересечении границы. Вместе с другими российскими оппозиционерами они проходят по делу о подготовке массовых беспорядков, которое было возбуждено после показа на НТВ фильма "Анатомия протеста-2". Его авторы утверждают, что оппозиция якобы готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа.

    Оппозиционеры были допрошены, оба вину не признали, от дачи показаний отказались.

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