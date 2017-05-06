Хроника 5 мая: миллион для Джамалы, подготовка к 9 мая, марш "Азова", уголовное дело на Авакова

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 5 мая, стало известно, что суд обязал ГПУ возбудить дело по наградному оружию Авакова. Энергохолдинг ДТЭК начал поставки антрацитового угля двум ТЭЦ из своих угольных шахт в Ростовской области. В Украине готовится паспортизация SIM-карт. Топ-менеджмент "Укргаздобычи" повысил себе зарплаты в 13 раз. Горсовет Винницы просит суд запретить шествие "левых сил" 9 мая, а власти Крыма зовут украинцев на парад Победы 9 мая. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

ДТЭК начал поставки антрацита на украинские ТЭС со своих шахт в России

Энергохолдинг ДТЭК начал поставки антрацитового угля на Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции (Днепропетровская область) из своих угольных шахт в Ростовской области, сообщает "Украинские новости" со ссылкой пресс-служба "ДТЭК Энерго".

В Украине готовят "паспортизацию" SIM-карт — СМИ

Национальная комиссия по связи и информатизации Украины (НКРСИ) готовит паспортизацию SIM-карт, пишет главный редактор журнала "Деньги.Ua" Александр Крамаренко в блоге на NewsOne.

Как отмечается, все неконтрактные абоненты мобильной связи будут обязаны раскрыть операторам персональные данные.

Топ-менеджмент "Укргаздобычи" повысил себе зарплаты в 13 раз

Суммарный размер вознаграждения высшего руководства госкомпании "Укргаздобыча", которое включает заработную плату и премии, составил 31,363 миллиона гривен, что в 12,7 раза больше, чем в 2015 году (2,471 миллиона гривен).

Целостность Украины гарантирует только "Минск-2" — постпред РФ при ОБСЕ

Только минские договоренности гарантируют сохранение территориальной целостности Украины, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Фактически, только минские договоренности сейчас гарантируют сохранение территориальной целостности Украины. Однако без решительного и скоординированного давления на националистическое крыло в Киеве добиться их выполнения будет трудно", — сказал он, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

В Харькове осквернили братскую могилу солдат Великой Отечественной

"Третий раз за последние полгода – сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера – разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют", – написал сообщил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Вятрович получил особое "приглашение" на акцию "Бессмертный полк"

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович получил персональное приглашение на акцию "Бессмертный полк" в Киеве в виде баннера. Об этом глава организации сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Горсовет Винницы просит суд запретить шествие "левых сил" 9 мая

Городской совет Винницы обратился в Винницкий окружной суд с исковым заявлением о запрете проведение 9 мая — в День Победы — шествия в рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто", инициированного "левыми" политическими силами, сообщает "Укринформ" со ссылкой на исковое заявление исполкома Винницкого горсовета.

Власти Крыма зовут украинцев на парад Победы 9 мая

Граждане Украины, которые сохраняют память о подвигах советских солдат, могут принять участие в парадах Победы, которые пройдут 9 мая в Крыму, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Руководство Евровидения о "миллионе для Джамалы": все имеет свою цену

Креативный директор Евровидения-2017 Сергей Проскурня объяснил "шумиху" вокруг гонорара певицы Джамалы почти в 1 млн грн за ее выступление в финале песенного конкурса непрофессионализмом журналистов и тем, что "каждая деталь имеет свою цену". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление представителя Евровидения.

Власти Львова собираются отменить вызов врача на дом

Вскоре схема работы львовских медиков будет в корне изменена — врачи больше не будут приходить домой к пациентам. Об этом заявил начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб, передает местное издание Tvoemisto.tv. Консультировать пациентов врачи смогут дистанционно, определяя регламент самостоятельно.

Евродепутаты выдвинули Порошенко требование по е-декларации

Депутаты Европарламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины", призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся противодействием коррупции. Об этом сообщает Центр информации о правах человека. Соответствующее письмо подписали 20 депутатов и направили его на имя президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрей Парубия.

Полк "Азов" провел марш в Бердянске

Полк "Азов" провел марш в Бердянске в честь третей годовщины своего основания.

"Три года — это короткий срок, но мы заполнили его, написав свою историю победами, совершенствованием и бесстрашием", — написал лидер "Азова" Андрей Билецкий в соцсети.

"Азов" не получал финансирование США — Нацгвардия

Подразделение специального назначения "Азов", которое входит в состав Национальной гвардии Украины, не получало финансирование от США, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на командующего Нацгвардии Юрия Аллерова.

Суд обязал ГПУ возбудить дело по наградному оружию Авакова

Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру зарегистрировать уголовное производства по фактам нарушений министром внутренних дел Арсеном Аваковым законодательства при вручении наградного огнестрельного оружия, сообщают "Украинские новости".

Юнкер пришел сильно пьяным на саммит ООН: врезался в людей и мебель — СМИ

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел на саммит ООН в Женеве в нетрезвом состоянии, сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на дипломатические источники.

Дипломатические источники утверждают, что по президенту Еврокомиссии было "очень видно", что он явился пьяным на ключевые переговоры по урегулированию кипрской проблемы (с 1974 года страна разделена на греческую и турецкую части — Ред.).