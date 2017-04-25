О доходах. Как можно декларировать то, чего нет - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Украине могут ввести всеобщее декларирование доходов граждан и контроль расходов. По крайней мере, такой законопроект в правительстве хотят разработать до конца года.

Кабмин хочет разработать и внедрить автоматизированную систему мониторинга соответствия расходов доходам. Таким образом хотят бороться с черными зарплатами и нелегальными доходами, с которых не уплачен налог.

Тему всеобщего декларирования доходов граждан прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, про що зараз йдеться в таких ініціативах уряду?

— Ми вже цю тему обговорюємо майже рік, адже влітку минулого року в комітеті був напрацьований пакет законопроектів по деофшоризації, серед яких і був один такий законопроект про проведення одноразового декларування. Ви зараз сказали про те, що це буде обов'язкове декларування всіх громадян України. Я не знаю точно, яку ідеологію вкладе Мінфін, але те що пропонував комітет, це було одноразове добровільне декларування, тому що зобов'язати всіх громадян провести обов'язкове декларування немає необхідності. У нас 90% громадян мають незначні доходи і відповідно контролювати їх витрати немає сенсу. Адже тільки тоді можна вводити якусь міру, яка приносить доходи в держбюджет. Така ідея та її адміністрування нічого доброго для держбюджету не може принести і тільки викликати суспільне незадоволення. Тому не треба зараз говорити, не знаючи до кінця ідеології пропозиції, яку пропонує Мінфін і так хвилювати такою ідеєю знову населення. Ми рік на експертному рівні обговорюємо необхідність проведення одноразового декларування, розуміючи і пояснюючи що це таке і для чого це робиться.

Якщо мова йде про добровільне декларування з боку громадян чи багато українців захочуть задекларувати свої статки і доходи?

— Багато. Це буде кілька мільйонів людей, які будуть декларувати, подавати цю одноразову, так звану нульову декларацію.

Якщо це буде саме нульова декларація, тобто з повною амністією щодо капіталів і статків, які будуть задекларовані?

— Про амністію мова не йде. На мій погляд це треба проводити обов'язково з доплатою податку, наприклад, на півставки діючої по оподаткуванню доходів фізичних осіб. Як було запропоновано в нашому законопроекті. І розумієте, це необхідно і вже не тільки посадовцям групи "А". Вони вже віддекларувалися, тому для них це не зіграє ніякої ролі, а для інших груп населення, які мають активи і на території України, і за її межами навпаки. І взагалі це питання не можна відривати отак просто, говорячи про декларування і амністію несплачених податків. Це дуже комплексний законопроект, який має обговорюватися виключно на експертному рівні і в доступному вигляді подаватися населенню. Тому що без цього заходу ми далі не можемо рухатися ні в плані лібералізації податків, ні в плані лібералізації валютного законодавства. Ми просто знаходимося зараз на такій мертвій точці, з якої не можемо зрушити, тому що не можемо запровадити ряд заходів, які пройшли всі країни і які застосовують всі країни, для того щоб рухатися далі.

Инициативу Кабмина о всеобще декларировании прокомментировал также в эфире "ГС" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

На сегодняшний день украинское законодательство предусматривает всеобщее декларирование доходов граждан?

— На сегодняшний момент такой обязанности у граждан, которые получают доходы исключительно по основному месту работы, либо не получают доходы, подавать подобную декларацию, нет. Декларацию должны сдавать лица, у которых есть доходы, кроме основного вида работы, там где они получают зарплату.

Например, о каких доходах идет речь?

— Вы работаете в одном учреждении и получаете зарплату только там. Но если вы по совместительству будете работать и получать доходы еще где-то, преподавать или заниматься рукоделием и продавать свои работы, например, то вы должны будете также сдавать подобную декларацию.

А если у человека две работы? Какая из них основная?

— Там, где находится трудовая книжка. И тогда он в любом случае, если у него две работы и он в двух местах получает доходы, он обязан подавать декларацию.

Если не подает декларацию, что дальше? Какие санкции?

— Санкции незначительные. Он должен будет заплатить порядка 170 гривен штрафа за не подачу декларации. Но в дальнейшем его могут ждать санкции в случае, если налоговая увидит недоплаченные налоги, что будет крайне маловероятно, так как работодатели, которые нанимают сотрудников на работу, выплачивают им дополнительный доход, они являются налоговыми агентами и сами за него выплачивают налоги. То есть подача подобной декларации исключительно приводит к тому, что государство должно этому человеку, хотя не каждый пользуется существующими налоговыми льготами и возможностью вернуть переплаченные налоги.

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А что именно государство ему должно?

— Разницу в переплате налогов. Хотя в последнее время большинство статей Налогового кодекса были в этом плане. Ну, вот, например, вы являетесь занятым лицом и вы еще работаете на отдельной работе, то есть получаете зарплату. Вы дважды уплачиваете ЕСВ. На сегодняшний момент этот ЕСВ просто уходит государству. Государство дважды с вас берет налог, но при этом ни пенсии, никакие другие соцвыплаты у вас в дальнейшем в два раза больше не будут. Они будут такие же, как у всех.

Расскажите нам, что такое нулевая декларация и как её можно провести без амнистии капиталов?

— Эта тема поднималась уже неоднократною. Поднималась и так называемой "злочинной владой", поднималась и после Революции Достоинства, относительно всеобщего декларирования. В любом случае, если исходить из каких-то логических объяснений, ни один, будучи в своем сознании гражданин не будет бежать от декларации о каких-то доходах или делать какие-то действия, которые его не обязывает закон. Это, опять же, определенные затраты по времени, с одной стороны, а с другой стороны, эти действия влекут ответственность. Зачем же увеличивать себе ответственность, если на вас не возложена такая обязанность. Поэтому и было в свое время предложено введение не просто всеобщего декларирования, а всеобщее декларирование начинается исключительно после подачи так называемой нулевой декларации. Но здесь сразу возникают вопросы, потому что с помощью той же нулевой декларации у чиновников мы увидели громадные суммы в наличности. То есть, формально идея нулевой декларации состоит в том, что люди декларируют наличие у них средств, при этом предыдущее правительство того же Арсения Яценюка, предлагало обязать эти средства положить на какой-то расчетный счет в банке. После средства должны там пробыть определенное время и только это будет являться реальным подтверждением того, что деньги у этого человека есть и они в дальнейшем будут облагаться налогами. Но тут же вся страна столкнулась с тем, что наши банки являются ничем иным, как просто машинами по отбору средств у граждан и государство в этом еще помогает. Поэтому вопрос добровольного декларирования без подведения каких-то итогов и появления нулевой декларации, он обречен на провал и только на сплошную демагогию, которая просто ни к чему не приведет. У граждан возникнут два вопроса. Во-первых, это необходимость легализации тех средств, которые у них уже накоплены за все время независимости Украины. А с другой стороны, это ответственность государства за возврат налогов, а также социальную защиту и те гарантии, которые возложены законами. Если этих двух моментов не будет, то все, это никогда не состоится и обязательное декларирование ни к чему хорошему не приведет.

Ранее председатель правления Украинского Хельсинского Союза Александр Павличенко в эфире "ГС" отметил, что индекс коррупции в Украине за время работы новых антикоррупционных органов никак не изменился, и это является оценкой их работы.