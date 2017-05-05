Юнкер пришел сильно пьяным на саммит ООН: врезался в людей и мебель - СМИ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел на саммит ООН в Женеве в нетрезвом состоянии, сообшает британский таблоид The Sun со ссылкой на дипломатические источники.

"Жан-Клод Юнкер столкнулся с новыми вопросами относительно его профпригодности после того, как появились сообщения о том, что он был пьян во время крупного саммита ООН по вопросам мира", — пишет издание.

Дипломатические источники утверждают, что по президенту Еврокомиссии было "очень видно", что он явился пьяным на ключевые переговоры по урегулированию кипрской проблемы (с 1974 года страна разделена на греческую и турецкую части — Ред.).

По информации издания, политик постоянно врезался в людей и мебель. Кроме того, он очень развязно общался со своими помощниками.

"Было ясно, что Юнкер очень хорошо "набрался", — сказал источник газеты. — Это было странное поведение, и немного неловкое для всех".

Председателя Еврокомиссии не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. Два года назад в сети появился ролик, на котором он в весьма приподнятом настроении целует политиков в макушки и раздает им пощечины.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп перепутал главу Евросовета Дональда Туска и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.