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    "Азов" не получал финансирование США - Нацгвардия

    (обновлено: )1901
    Командующий Нацгвардии заявил, что, по его информации, бойцы "Азова" не участвовали в тренировках, которые проводили для украинских военных бойцы Национальной гвардии или иных подразделений ВС США, и не сотрудничали с американскими инструкторами.
    Бойцы полка Азов
    Facebook Вадима Трояна

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Подразделение специального назначения "Азов", которое входит в состав Национальной гвардии Украины, не получало финансирование от США, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на командующего Нацгвардии Юрия Аллерова.

    Испытание рекрутов Национальной гвардии Украины в тренировочном лагере Азов
    Украинское фото
    Стоп-сигнал. Конгресс США запретил Киеву финансировать батальон "Азов"

    "Из официальных источников США в виде материальной или денежной помощи в спецподразделение "Азов" не поступало. На сегодняшний день целенаправленного выделения на какое-то подразделение нет. Есть целевая помощь на вопрос связи и по логистике, но перераспределение имущества Соединенных Штатов в подразделение "Азов" не предусматривалось", — сообщил Аллеров.

    Он также отметил, что, по его информации, бойцы "Азова" не участвовали в тренировках, которые проводили для украинских военных бойцы Национальной гвардии или иных подразделений Вооруженных сил США, и не сотрудничали с американскими инструкторами. "Помощи Америки не было и не планируется", — заявил Аллеров.

    В проекте закона об американской военной помощи для армий мира, отдельный параграф посвящен недопустимости любой поддержки батальона "Азов", как его называют в Конгрессе США. Впервые это требование появилось в 2015 году по инициативе двух конгрессменов. В январе 2016 года американские СМИ сообщали, что Пентагон вычеркнул этот пункт из документа, однако в этом году он вновь присутствует в документе.

     

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