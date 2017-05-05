Суд обязал ГПУ возбудить дело по наградному оружию Авакова

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру зарегистрировать уголовное производства по фактам нарушений министром внутренних дел Арсеном Аваковым законодательства при вручении наградного огнестрельного оружия, сообщают "Украинские новости".

ГПУ обязали провести расследование изложенных фактов в полном объеме, как это предусмотрено действующим Уголовно-процессуальным кодексом.

Суд отклонил аргументы представителей ГПУ, пояснивших нежелание регистрировать уголовное производство "не изложенными в полном объеме элементами состава преступления".

"Закон не возлагает на заявителя обязанность полностью воспроизводить в заявлении либо сообщении об уголовном правонарушении все элементы состава преступления, достаточно изложения объективных признаков преступления", — говорится в судебном решении.

Аваков раздает наградное оружие, ссылаясь на Дисциплинарный устав Вооруженных сил.

В преамбуле устава Вооруженных сил прописано, что он распространяется на действующих военнослужащих, военнослужащих запаса, пограничников, СБУ и т. д. Но не на министра МВД и гражданских лиц.

У МВД есть свой "Дисциплинарный устав органов внутренних дел", он позволяет вручать наградное огнестрельное оружие исключительно "лицам руководящего состава органов внутренних дел".

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков вручил в течение 2014-2016 годов 1322 единицы наградного оружия, из них 112 – народным депутатам.