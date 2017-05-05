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    Общество

    В Харькове осквернили братскую могилу солдат Великой Отечественной

    (обновлено: )8903
    Пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что неизвестные осквернили братскую могилу воинов ВОВ, где захоронены 610 освободителей Харькова.
    Осквернение братской могилы солдат ВОВ в Харькове
    Юрій Сидоренко, facebook

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестные осквернили братскую могилу советских солдат и могилу маршала Юрия Бажанова. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

    "Третий раз за последние полгода – сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера – разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют", – написал Сидоренко.

    Он также сообщил, что в пятницу до конца дня "все будет восстановлено".

    Юрій Сидоренко, facebook
    Осквернение братской могилы солдат ВОВ в Харькове
    Юрій Сидоренко, facebook
    Осквернение братской могилы солдат ВОВ в Харькове
    Юрій Сидоренко, facebook
    Оскверненная могила маршала Бажова

    "Полиция, естественно, никого найти не может… Если кто вдруг что видел – сообщите в полицию, пожалуйста", – написал чиновник.

    Ранее сообщалось, что неизвестные облили краской памятный знак дивизии СС "Галичина" и осквернили памятник жертвам Холокоста в Тернополе.

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