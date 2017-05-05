В Харькове осквернили братскую могилу солдат Великой Отечественной

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестные осквернили братскую могилу советских солдат и могилу маршала Юрия Бажанова. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

"Третий раз за последние полгода – сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера – разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют", – написал Сидоренко.

Он также сообщил, что в пятницу до конца дня "все будет восстановлено".

Юрій Сидоренко, facebook Осквернение братской могилы солдат ВОВ в Харькове

Юрій Сидоренко, facebook Осквернение братской могилы солдат ВОВ в Харькове

Юрій Сидоренко, facebook Оскверненная могила маршала Бажова

"Полиция, естественно, никого найти не может… Если кто вдруг что видел – сообщите в полицию, пожалуйста", – написал чиновник.

Ранее сообщалось, что неизвестные облили краской памятный знак дивизии СС "Галичина" и осквернили памятник жертвам Холокоста в Тернополе.