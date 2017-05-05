Стоп-сигнал. Конгресс США запретил Киеву финансировать батальон "Азов"

Владимир Матвеев, обозреватель

Конгресс США в рамках принятого ранее бюджета принял законопроект, который предусматривает запрет на использование выделенных Киеву средств для финансирования батальона "Азов", отмечается в документе на сайте Конгресса.

"Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов", — сообщается в решении (Sec. 8131), размещенном на сайте.

Ранее сообщалось, что Минобороны США может выделить до конца финансового года (30 сентября 2017 г.) $150 млн на оказание помощи Украине, "включая подготовку (войск), технику, летальные оружие оборонного назначения, логистическую помощь, технику и оказание иной помощи", говорится в документе (Sec. 9014). Однако, данные средства также не могут быть использованы "с целью приобретения или передачи переносных зенитных ракетных комплексов".

При этом также оговаривается, что Украина не сможет использовать эту финансовую помощь в рамках возможных сделок с "Рособоронэкспортом", который попал ранее под санкции США.

Решение о выделении средств на военные нужды для Украины было приняло еще в марте 2017 года, а 3 мая оно прошло вторую процедуру голосования, как часть общего федерального бюджета. Кроме вышеуказанной суммы планируется выделение по меньшей мере 337 млн долл., которые заложены в финансирование Госдепа. Эти средства могут быть направлены на невоенные нужды, в частности на обеспечение своих кредитных обязательств, разминирование, борьбу с терроризмом и т.п.

Напомним, финансирование военной линии Украины было зафиксировано в общем проекте бюджета США на остаток 2017 финансового года.

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Ранее ряд СМИ США сообщил, что обнародованный администрацией США план бюджета 2018 года предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8%. Так, бюджет США на 2018 фискальный год предполагает существенное сокращение объема финансовой помощи развивающимся странам, по сравнению с текущим годом, в контексте вероятного слияния USAID с Госдепартаментом.

В частности, в 2018-м году администрация президента США Дональда Трампа предполагает сокращение на треть помощи развивающимся странам, говорится в бюджетном документе Госдепартамента, полученном Foreign Policy, сообщает Голос Америки.

Ранее в документе предлагалось сократить объемы помощи финансирования украинских программ с 570 млн. долларов, до 177 млн долларов, писал Голос Америки. Как отмечает издание, сокращение, предусмотренное в процентах, — 68,8%.

Сообщалось, что уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет страны на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность была тогда увеличена до 350 млн долларов.

В то время, как Белый дом не спешит с предоставлением оружия Украине, ряд высокопоставленных военных занимают иную позицию. В частности, командующий НАТО в Европе Кертис Скапарротти заявил, что США необходимо больше войск в Европе для "сдерживания России". Об этом Скапарротти заявил на слушаниях в сенатском комитете, сообщает The Hill.

Справка. "Азов" — добровольческое формирование, которое финансировались из частных источников. Это формирование включает много ультранационалистов и изначально получало финансирование от олигархов, в частности, Игоря Коломойского.

Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований. После чего Минобороны Украины предложило добровольческим батальонам вступить в ряды вооруженных сил Украины.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".