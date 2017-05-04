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    В Конгрессе запретили Киеву тратить выделяемые США деньги на "Азов"

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    Украине также запрещается тратить полученные деньги на приобретение или передачу переносных зенитных ракетных комплексов. Кроме того, согласно законопроекту Киев не может заключать какие-либо сделки с "Рособоронэкспортом".
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Нижняя палата конгресса США запретила Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку нацбатальона "Азов". Об этом свидетельствует соответствующее положение в законопроекте об ассигнованиях Пентагону.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    До конца сентября Пентагон может выделить 150 миллионов долларов на оказание поддержки Украине по военной линии, в том числе на подготовку кадров, летальное оружие оборонного назначения, технику и оборудование. При этом США также определяют, на какие цели не должны идти получаемые Киевом денежные средства.

    "Средства, предоставляемые в соответствии с этим законопроектом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов", — говорится в тексте документа.

    Украине также запрещается тратить полученные деньги на приобретение или передачу переносных зенитных ракетных комплексов. Кроме того, согласно законопроекту Киев не может заключать какие-либо сделки с "Рособоронэкспортом".

    "Азов" — один из добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Позже власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, Минобороны предложило добровольческим батальонам войти в ряды Вооруженных сил Украины.

    Ранее в  Конгрессе США был представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее $238 млн.

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