Полк "Азов" проведет марш в Бердянске

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Полк "Азов" проведет марш в пятницу в Бердянске, сообщается в официальных пабликах полка в соцсетях.

"Пятого мая в Бердянске полк "Азов" отметит третью годовщину создания подразделения. В 2014 году с этого города началась история полка, а именно — с приезда в Бердянск "черных человечков" во главе с Андреем Билецким", — говорится в сообщении "Азова" в ВК.

Марш ожидается в 18.00.

Организаторы также запланировали показ военной техники полка "Азов", которая также будет выставлена на Приморской площади.

Ранее сообщалось, что бойцов "Азова" в Мариуполе обвиняют в нападении на темнокожих студентов.