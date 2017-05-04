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    Общество

    Полк "Азов" проведет марш в Бердянске

    (обновлено: )20903
    В "Азове" отметили, что с Бердянска началась история полка. Организаторы также запланировали показ военной техники "Азова", которая также будет выставлена на Приморской площади.
    Балаклавы. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Полк "Азов" проведет марш в пятницу в Бердянске, сообщается в официальных пабликах полка в соцсетях.

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    "Пятого мая в Бердянске полк "Азов" отметит третью годовщину создания подразделения. В 2014 году с этого города началась история полка, а именно — с приезда в Бердянск "черных человечков" во главе с Андреем Билецким", — говорится в сообщении "Азова" в ВК.

    Марш ожидается в 18.00.

    Организаторы также запланировали показ военной техники полка "Азов", которая также будет выставлена на Приморской площади.

    Ранее сообщалось, что бойцов "Азова" в Мариуполе обвиняют в нападении на темнокожих студентов.

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