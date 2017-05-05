Власти Львова собираются отменить вызов врача на дом

Altopress/EAST NEWS/Michele Constantini

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Вскоре схема работы львовских медиков будет в корне изменена — врачи больше не будут приходить домой к пациентам. Об этом заявил начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб, передает местное издание Tvoemisto.tv.

По словам чиновника, в скором времени схема работы медиков, согласно которой врачи выделяют три часа для приема пациентов, а три — для выездов на вызовы, прекратится.

"Сейчас выезды еще не отменены. Но есть такое предложение, как и во всем цивилизованном мире, чтобы врачи на вызов не ходили. Такие изменения оказывают автономию врачу и медицинскому учреждению", — сказал Зуб.

Консультировать пациентов врачи смогут дистанционно, определяя регламент самостоятельно.

"Они перестают быть зависимыми от установленных в советское время регламентов. Если пациенту необходимо уделить сорок минут, то именно столько уделяют, если же достаточно одной минуты, то будет столько. А, если нет необходимости каждый раз осматривать, то врач может проконсультировать больного по телефону или через "Скайп" — это уже зависит, как пациент и врач между собой договорятся. Я против того, чтобы семейные врачи ходили на вызов", — сказал чиновник.

"Я считаю, что семейные врачи ходить на вызовы не должны, но Министерство здравоохранения говорит, что врач и пациент, которые подпишут между собой декларацию по обслуживанию, договорятся о своей двусторонней связи", — приводит слова Зуба издание 032.ua.

Он заявил, что во всем мире ситуация такова: если у пациента ситуация острая, то его "скорая помощь" доставляет в отделение, если нет — врач принимает у себя на приеме.

"Я так думаю он (проект реформы — Ред.) будет утвержден в мае", — добавил Зуб.