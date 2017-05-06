В Украине готовят "паспортизацию" SIM-карт - СМИ

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Национальная комиссия по связи и информатизации Украины (НКРСИ) готовит паспортизацию SIM-карт, пишет главный редактор журнала "Деньги.Ua" Александр Крамаренко в блоге на NewsOne.

Как отмечается, все неконтрактные абоненты мобильной связи будут обязаны раскрыть операторам персональные данные.

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Автор статьи уточняет, что подобную норму хотели ввести во время принятия "законов 16 января" 2014 года. В странах, где введена продажа "симок" по паспортам, это обосновывают борьбой с преступностью и терроризмом.

"НКРСИ предлагает значительно упростить механизм регистрации абонентов, введя, в частности, возможность подачи заявки дистанционно (в электронной форме) с применением электронной цифровой подписи и ограничив перечень данных, которые должны быть предоставлены оператору", — сказано в соответствующем сообщении ведомства.

Там также отметили, что "большинство абонентских номеров сегодня уже "привязаны" к конкретным лицам через банковские услуги.

Когда нововведение планируют ввести, не сообщается. На сайте НКРСИ уточнили, что комиссия планирует в ближайшее время принять предложенный проект за основу и опубликовать его для общественного обсуждения.