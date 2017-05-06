наверх
06.05.201704:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине готовят "паспортизацию" SIM-карт - СМИ

    (обновлено: )20
    Согласно планам Национальной комиссии по связи и информатизации Украины, неконтрактные абоненты мобильной связи будут обязаны раскрыть операторам персональные данные.
    Мобильный телефон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Национальная комиссия по связи и информатизации Украины (НКРСИ) готовит паспортизацию SIM-карт, пишет главный редактор журнала "Деньги.Ua" Александр Крамаренко в блоге на NewsOne.

    Флаг Украины. Архивное фото
    Украинское фото
    Украина – правовой и политический беспредел. Эксперты подводят итоги недели

    Как отмечается, все неконтрактные абоненты мобильной связи будут обязаны раскрыть операторам персональные данные.

    Читайте также — Виктор Суслов: Украина идет к деградации и тотальной нищете

    Автор статьи уточняет, что подобную норму хотели ввести во время принятия "законов 16 января" 2014 года. В странах, где введена продажа "симок" по паспортам, это обосновывают борьбой с преступностью и терроризмом.

    "НКРСИ предлагает значительно упростить механизм регистрации абонентов, введя, в частности, возможность подачи заявки дистанционно (в электронной форме) с применением электронной цифровой подписи и ограничив перечень данных, которые должны быть предоставлены оператору", — сказано в соответствующем сообщении ведомства.

    Там также отметили, что "большинство абонентских номеров сегодня уже "привязаны" к конкретным лицам через банковские услуги.

    Когда нововведение планируют ввести, не сообщается. На сайте НКРСИ уточнили, что комиссия планирует в ближайшее время принять предложенный проект за основу и опубликовать его для общественного обсуждения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы. Архивное фото
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Евгений Лосовский
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка