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    Вятрович получил особое "приглашение" на акцию "Бессмертный полк"

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (29)

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    Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович ответил отказом на приглашение и назвал акцию "Бессмертный полк" политическим шоу.
    Владимир Вятрович с приглашением на акцию
    Владимир Вятрович в Facebook

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович получил персональное приглашение на акцию "Бессмертный полк" в Киеве в виде баннера. Об этом глава организации сообщил в своем аккаунте в Facebook.

    Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение на 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников ВОВ. Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах. "Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

    Николай Коханивский (в центре). Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лучшее доказательство, что все пропало. Соцсети об акции "Смертный полк" 9 мая

    "Получил вот такое приглашение на так называемый "Марш бессмертного полка". В моей семье, есть те, кто были участниками Второй мировой и стоят упоминания в эти дни", — написал Вятрович.

    "Но я не дам превращать память о них в оружие в борьбе против Украины. Поэтому не пойду на это политическое шоу", — добавил он.

    В среду лидер националистической организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Коханивский выразил намерение помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк", объявив о проведении мероприятия под названием "Смертный полк".

    Читайте также — Погребинский: акция "Бессмертный полк" — новый этап в постмайданной Украине

    Институт Национальной памяти Украины предлагает отменить выходной 9 мая, при этом государственным праздником и выходным днем предлагается сделать 8 мая. В этот день с 2015 года в Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии. Ранее в Украине предлагали отменить празднование 9 Мая, но инициативу законодательно пока не поддержали.

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