Вятрович получил особое "приглашение" на акцию "Бессмертный полк"

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович получил персональное приглашение на акцию "Бессмертный полк" в Киеве в виде баннера. Об этом глава организации сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение на 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников ВОВ. Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах. "Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Получил вот такое приглашение на так называемый "Марш бессмертного полка". В моей семье, есть те, кто были участниками Второй мировой и стоят упоминания в эти дни", — написал Вятрович.

"Но я не дам превращать память о них в оружие в борьбе против Украины. Поэтому не пойду на это политическое шоу", — добавил он.

В среду лидер националистической организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Коханивский выразил намерение помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк", объявив о проведении мероприятия под названием "Смертный полк".

Читайте также — Погребинский: акция "Бессмертный полк" — новый этап в постмайданной Украине

Институт Национальной памяти Украины предлагает отменить выходной 9 мая, при этом государственным праздником и выходным днем предлагается сделать 8 мая. В этот день с 2015 года в Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии. Ранее в Украине предлагали отменить празднование 9 Мая, но инициативу законодательно пока не поддержали.