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    Общество

    Полк "Азов" проводит марш в Бердянске

    (обновлено: )290010
    Сообщается, что полк "Азов" решил отметить третью годовщину своего создания маршем в Бердянске. Акция проходит спокойно.
    Марш Азова в Бердянске
    Азов, Вконтакте

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Полк "Азов" проводит марш в Бердянске в честь третей годовщины своего основания.

    "Три года — это короткий срок, но мы заполнили его, написав свою историю победами, совершенствованием и бесстрашием", — написал лидер "Азова" Андрей Билецкий в соцсети

    Азов, Вконтакте
    Марш "Азова" в Бердянске
    Азов, Вконтакте
    Марш "Азова" в Бердянске
    Азов, Вконтакте
    Марш "Азова" в Бердянске

    В "Азове" напомнили, что создание полка началось в Бердянске с приезда в город "черных человечков" во главе с Андреем Билецким.

    Ранее сообщалось, что подразделение специального назначения "Азов", которое входит в состав Национальной гвардии Украины, не получало финансирование от США.

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