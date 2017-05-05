КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Полк "Азов" проводит марш в Бердянске в честь третей годовщины своего основания.

"Три года — это короткий срок, но мы заполнили его, написав свою историю победами, совершенствованием и бесстрашием", — написал лидер "Азова" Андрей Билецкий в соцсети.

Азов, Вконтакте Марш "Азова" в Бердянске

Азов, Вконтакте Марш "Азова" в Бердянске

Азов, Вконтакте Марш "Азова" в Бердянске

В "Азове" напомнили, что создание полка началось в Бердянске с приезда в город "черных человечков" во главе с Андреем Билецким.

Ранее сообщалось, что подразделение специального назначения "Азов", которое входит в состав Национальной гвардии Украины, не получало финансирование от США.