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    Горсовет Винницы просит суд запретить "левые" акции на День Победы

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    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Городской совет Винницы обратился в Винницкий окружной суд с исковым заявлением о запрете проведение 9 мая — в День Победы — шествия в рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто", инициированного "левыми" политическими силами, сообщает "Укринформ" со ссылкой на исковое заявление исполкома Винницкого горсовета.

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    В документе указывается, что "учитывая социальное напряжение, которое на сегодняшний день царит в обществе, и негативные обстоятельства, возникшие вследствие российской агрессии по отношению к Украине… во время проведения данной акции возможны провокации со стороны радикально настроенных групп населения", что "может привести к массовым беспорядкам".

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    Также отмечено, что областной центр "Союза левых сил" проинформировал горсовет о проведении акции с нарушением сроков, а соорганизатор шествия — ОО "Винницкое областное общество содействия развитию украинско-российских экономических, научно-технических и культурных связей "Украина-Россия" — о намерении провести акцию не уведомили власти вообще.

    Винницкий окружной административный суд вечером 5 мая принял исковое заявление к рассмотрению.

    Как сообщила заместитель винницкого городского головы Галина Якубович, горсовет считает нецелесообразным проводить в День Победы над нацизмом любые мероприятия, кроме официальных, организуемых Винницким городским советом и Винницкой облгосадминистрацией для чествования ветеранов и жертв Второй мировой войны.

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