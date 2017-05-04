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    Культура

    "Укрпочта" выпустит марку, посвященную Джамале

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (677)

    (обновлено: )1702
    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие песенного конкурса Евровидение состоится 7 мая в Киеве.
    Джамала
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Оператор почтовой связи "Укрпочта" вводит с 5 мая в обращение почтовую марку, посвященную певице Джамале, победившей на международном песенном конкурсе Евровидение-2016, говорится в сообщении компании в Facebook.

    Репетиция участников Евровидения-2017
    УНИАН
    Репетиция участников Евровидения-2017

    "На Украине 5 мая вводится в обращение почтовая марка номер 1555 "Джамала". Гордимся талантом народной артистки Украины Джамалы и ее победой в конкурсе "Евровидение-2016", — отмечается в сообщении.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие песенного конкурса Евровидение состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

    ukrposhta.ua
    Почтовая марка, посвященную победительнице "Евровидения-2016" Джамале

    Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. 

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