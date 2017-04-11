Хроника 10 апреля: отставка Гонтаревой и Билоуса, отмена абонплаты за газ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 10 апреля, прошение об отставке подала глава НБУ Валерия Гонтарева, подал в отставку и глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус. Также накануне НКРЭКУ отменила решение об абонплате за газ и стало известно о намерениях президента конфисковать уголь, добытый в ДНР и ЛНР. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Отставка Гонтаревой

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Об этом Гонтарева заявила на пресс-конференции в Киеве в понедельник. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. На сегодняшний день Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

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Глава Фонда госимущества Билоус подал в отставку

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус в понедельник подал в отставку с занимаемой должности. "Для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу. Со всеми знаниями и приобретенным опытом свою задачу вижу в том, чтобы помогать привлекать инвестиции в Украину, способствовать ее экономическому развитию", — написал чиновник на своей странице в соцсетях.

НКРЭКУ отменила решение об абонплате за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила действие своего постановления о введении абонплаты за газ с 1 апреля 2017 года. НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. Согласно постановлению, с 1 апреля потребители должны были ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа вне зависимости от фактического объема его потребления.

Продолжение блокады "Сбербанка"

Накануне активисты заблокировали работу одного из отделений "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Десятки активистов из партии "Национальный корпус" объявили о начале бессрочного митинга возле столичного отделения, требуя лишить банк лицензии. К тому же представители "Нацкорпуса", в понедельник заблокировали отделение "дочки" "Сбербанка" в Харькове. Участники акции замуровали вход в отделение финучреждения. Позже во время потасовки у офиса банка в Харькове пострадал полицейский.

Штаб блокады Донбасса заявил о задержании активистов и погроме на редуте

Правоохранители задержали дежурных на редуте "Богдан" в Луганской области, куда до этого прибыли бойцы Национальной гвардии, полицейские и "титушки", и увезли в райотдел полиции, сообщили в Штабе блокады. "В ближайшее время редут будет восстановлен. Движения поездов нет. Напоминаем, что движение невозможно из-за физического повреждения путей", — отметили активисты, добавив, что задержанных везут в Попаснянское отделение полиции.

Порошенко намерен конфисковать уголь, добытый в ДНР и ЛНР

Президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила представитель президента в ВР Ирина Луценко. На экстренном заседании 15 марта СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Массовая драка в Одессе

Активисты одесских патриотических организаций в День освобождения города от фашистских захватчиков подрались со своими оппонентами — активистами "Куликова поля", а также с полицейскими у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке Шевченко. По информации СМИ, драка началась после того, как экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненеко вступил в словесную перепалку с "куликовцами". В результате инцидента полиция задержала около 20 активистов патриотических организаций.

Аласания возглавил набсовет Национальной общественной телерадиокомпании

Во втором туре голосования за главу правления Общественного вещания наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал Зураба Аласаню. На должность председателя НОТУ претендовали 8 кандидатов: Зураб Аласания, Роман Выбрановский, Юрий Дараган, Александр Зорка, Александр Зирин, Александр Коваленко, Олег Наливайко, Марек Сиерант.

Взрыв в центре Киева

Взрыв прогремел в ночь на вторник на улице Владимирской, 4 в Киеве, сообщают украинские СМИ. Взрывной волной вынесло стекла на первом этаже здания, где размещены рестораны и банк. Без стекол также остались припаркованные рядом с местом происшествия автомобили. На месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов. Информации о пострадавших пока не поступало.

Под МВД требовали отставки Аброськина: задержаны пять человек

В Киеве полиция задержала пятерых участников акции с требованием отставки полковника Национальной полиции, командира роты спецназначения ГУНП Донецкой области Юрия Голубана, которого обвиняют в причастности к деятельности ополченцев ДНР, и руководителя полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, который взял его на работу в полиции Донецкой области. Примерно через 30 минут после начала митинга к зданию подъехал автозак спецназа, в который силой затолкали пятерых активистов.

Протесты в Полтаве

Протесты против застройки газетной арки в центре Полтавы переросли в массовые акции против городской власти. В понедельник утром протестующие заблокировала здание мэрии: они требуют от градоначальника Александра Мамая созвать внеочередную сессию, чтобы отменить решение о застройках в городе и поднять вопрос его отставки. Участники акции требуют отменить решение о разрешении на застройку арки Газетный ряд и перестройку архитектурного памятника кинотеатр им. Котляревского, а также установление МАФа на ул. Мазепы, 45/4.

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Именно 10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестер. Традиция отмечать этот День именно 10 апреля пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В качестве даты выбрала 10 апреля – День рождения ее сестры.