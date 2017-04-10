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    Общество

    Протестующие продолжают блокировать здание горсовета в Полтаве

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    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве (20)

    (обновлено: )3710
    Согласно данным полтавских СМИ, вход в здание городского совета блокируют люди в камуфляже, большинство из которых - участники АТО. В горсовет пускают только уборщиц и сотрудников ГСЧС.
    Блокирование здания Полтавского городского совета
    poltava.to

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Протестующие продолжают блокировать здание городского совета Полтавы, требуя собрать внеочередную сессию.

    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    УНИАН
    В Полтаве митингующие добились остановки строительства "Газетной арки"

    Вечером в среду в Полтаве мирный протест, в котором принимали участие несколько сотен человек, перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. В результате стычки против застройки были ранены три человека. По данным местной полиции, один человек получил ножевое ранение, второй — повреждения головы, третьим оказался патрульный, который получил удары в лицо. Правоохранители задержали восемь наиболее активных человек с обеих сторон.

    В здание пускают только уборщиц и сотрудников ГСЧС, сообщают местные СМИ.

    Как пишет poltava.to, вход в здание блокируют люди в камуфляже, большинство из которых — участники АТО.

    Ранее сообщалось, что в Полтаве в ночь на 10 апреля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор матери депутата Полтавского городского совета, председателя Полтавской городской организации партии ВО "Свобода" Юлиана Матвийчука.

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