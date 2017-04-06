Полиция сообщила подробности массовых столкновений в центре Полтавы

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали восемь наиболее активных участников массовых столкновений в Полтаве, произошедших накануне вечером в Полтаве, сообщает ГУ НП в Полтавской области.

В центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы.

"Полицией задержано 8 наиболее активных человек с обеих сторон. Сейчас личности этих людей устанавливаются и устанавливаются все обстоятельства правонарушения. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении полиции.

ГУ НП Украины в Полтавской области Столкновения в центре Полтавы

Правоохранители уточнили, что в результате столкновения пострадали три человека. "Один человек получил ножевое ранение, еще один — повреждения головы (вероятно, от удара деревянной палкой), также травмирован патрульный полицейский (удары в лицо, вероятно, перелом носа). Все трое доставлены каретами скорой помощи в местные больницы. Тяжесть причиненных телесных повреждений выясняют врачи", — уточнили в областном главке.

ГУ НП Украины в Полтавской области Столкновения в центре Полтавы

По данным правоохранителей, в митинге на ул. Соборности, 37 участвовали не менее 300 противников застройки.

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Ранее полтавские СМИ сообщали, что мужчиной, получившим ножевые ранения, оказался участник АТО Александр Коба.