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    Полиция сообщила подробности массовых столкновений в центре Полтавы

    (обновлено: )125
    По данным правоохранителей, в митинге на ул. Соборности, 37 в центре Полтавы участвовали не менее 300 противников застройки. В результате столкновений пострадали три человека, в том числе полицейский.
    Столкновения в центре Полтавы
    ГУ НП Украины в Полтавской области

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали восемь наиболее активных участников массовых столкновений в Полтаве, произошедших накануне вечером в Полтаве, сообщает ГУ НП в Полтавской области. 

    В центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы.

    "Полицией задержано 8 наиболее активных человек с обеих сторон. Сейчас личности этих людей устанавливаются и устанавливаются все обстоятельства правонарушения. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении полиции.

    ГУ НП Украины в Полтавской области
    Столкновения в центре Полтавы

    Правоохранители уточнили, что в результате столкновения пострадали три человека. "Один человек получил ножевое ранение, еще один — повреждения головы (вероятно, от удара деревянной палкой), также травмирован патрульный полицейский (удары в лицо, вероятно, перелом носа). Все трое доставлены каретами скорой помощи в местные больницы. Тяжесть причиненных телесных повреждений выясняют врачи", — уточнили в областном главке. 

    ГУ НП Украины в Полтавской области
    Столкновения в центре Полтавы

    По данным правоохранителей, в митинге на ул. Соборности, 37 участвовали не менее 300 противников застройки.

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    Ранее полтавские СМИ сообщали, что мужчиной, получившим ножевые ранения, оказался участник АТО  Александр Коба. 
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