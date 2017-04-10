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    В Полтаве во двор чиновника бросили "коктейль Молотова"

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    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве (20)

    (обновлено: )5420
    Согласно данным, во двор матери депутата Полтавского городского совета, председателя Полтавской городской организации партии ВО "Свобода" Юлиана Матвийчука бросили бутылку с зажигательной смесью.
    Ситуация в Украине
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Полтаве в ночь на 10 апреля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор матери депутата Полтавского городского совета, председателя Полтавской городской организации партии ВО "Свобода" Юлиана Матвийчука на ул. Спасской, сообщает пресс-служба партии "Свобода".

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    Отмечается, что Матвийчук официально зарегистрирован по этому адресу, однако там не проживает.

    В результате попадания "коктейля Молотова" сгорел сарай, расположенный во дворе.

    В центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы, в результате которых ранения, в том числе ножевые, получили несколько человек. По факту происшествия начаты пять уголовных производств, задержаны 12 человек.

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