В Полтаве во двор чиновника бросили "коктейль Молотова"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Полтаве в ночь на 10 апреля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор матери депутата Полтавского городского совета, председателя Полтавской городской организации партии ВО "Свобода" Юлиана Матвийчука на ул. Спасской, сообщает пресс-служба партии "Свобода".

Смотрите также — Столкновения в Полтаве: активисты с "болгарками" vs охрана с битами

Отмечается, что Матвийчук официально зарегистрирован по этому адресу, однако там не проживает.

В результате попадания "коктейля Молотова" сгорел сарай, расположенный во дворе.

В центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы, в результате которых ранения, в том числе ножевые, получили несколько человек. По факту происшествия начаты пять уголовных производств, задержаны 12 человек.