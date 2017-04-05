КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения, в результате есть раненые, передает Kolo.News.

Отмечается, что в среду сотни людей собрались сегодня возле газетной арки в центре Полтавы на ул. Соборности, на очередную акцию протеста.

Сообщается, что в результате столкновения был ранен участник АТО Александр Коба, у него ножевые ранения.

По данным издания, люди принесли болгарку и стали пилить металл на арке, произошел конфликт.

kolo.news В Полтаве протест против постройки арки перерос в стычки, есть раненые

Полиция пыталась утихомирить конфликт, в результате чего один полицейский получил травму лица, его забрала скорая.

Сообщается, что правоохранители вскоре окружили активистов, которые пилили арку. На улице всего около тысячи человек, полиция не пускает их к арке, образовав плотное кольцо. Также издание сообщает, что уже есть задержанные.

Напомним, 1 марта в Киеве предприниматели и жители Дарницкого района собрались на акцию на улице Ревуцкого, 40 против против застройки озера. Участники акции заявили, что готовы к радикальным действиям.