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    В Полтаве протест против постройки арки перерос в стычки, есть раненые

    (обновлено: )40010
    Люди принесли болгарку и стали пилить металл на арке, произошла стычка. Полиция пыталась утихомирить конфликт, в результате чего один полицейский получил травму лица, его забрала скорая.
    В центре Полтавы протестуют против постройки арки Газетного ряда, есть раненые
    kolo.news

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения, в результате есть раненые, передает Kolo.News.

    Отмечается, что в среду сотни людей собрались сегодня возле газетной арки в центре Полтавы на ул. Соборности, на очередную акцию протеста. 

    Сообщается, что в результате столкновения был ранен участник АТО Александр Коба, у него ножевые ранения.

    По данным издания, люди принесли болгарку и стали пилить металл на арке, произошел конфликт.

    kolo.news
    В Полтаве протест против постройки арки перерос в стычки, есть раненые

    Полиция пыталась утихомирить конфликт, в результате чего один полицейский получил травму лица, его забрала скорая.

    Сообщается, что правоохранители вскоре окружили активистов, которые пилили арку. На улице всего около тысячи человек, полиция не пускает их к арке, образовав плотное кольцо. Также издание сообщает, что уже есть задержанные.

    Напомним, 1 марта в Киеве предприниматели и жители Дарницкого района собрались на акцию на улице Ревуцкого, 40 против против застройки озера. Участники акции заявили, что готовы к радикальным действиям.

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