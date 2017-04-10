Протесты в Полтаве: страсти накалились до предела

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Градус напряжения растет

Протесты против застройки газетной арки в центре Полтавы переросли в массовые акции против городской власти.

В понедельник утром протестующие заблокировала здание мэрии: они требуют от градоначальника Александра Мамая созвать внеочередную сессию, чтобы отменить решение о застройках в городе и поднять вопрос его отставки.

Согласно данным полтавских СМИ, вход в здание городского совета блокируют люди в камуфляже, большинство из которых — участники АТО. В горсовет пускают только уборщиц и сотрудников ГСЧС.

Участники акции требуют отменить решение о разрешении на застройку арки Газетный ряд и перестройку архитектурного памятника кинотеатр им. Котляревского, а также установление МАФа на ул. Мазепы, 45/4, сообщает местное издание "Полтавщина".

Также блокировщики настроены на перекрытие улицы Соборности перед горсоветом, если мэр проигнорирует их требования прийти на рабочее место.

Сообщается, что в 16:00 активисты собрались идти к дому Мамая на ул. Свитанкову.

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Не обошлось и без провокаций. Накануне в дом матери одного депутата горсовета, представителя "Свободы" Юлиана Матвийчука бросили зажигательную смесь. В результате нападения никто не пострадал.

В результате попадания "коктейля Молотова" сгорел сарай, расположенный во дворе.

Сотрудники полиции и Нацгвардии усилили патрулирование в Полтаве после массовых беспорядков.

Мэр категоричен: "На переговоры не пойду"

Тем временем, Александр Мамай заявил о захвате здания горадминистрации и не собирается идти на уступки протестующим.

Мамай отказался созывать внеочередную сессию и обратился в полицию.

"Я считаю, что произошел захват государственного административного здания, это уголовное преступление. Официально обращаюсь по этому поводу в полицию и прокуратуру области, в СБУ, к председателю Полтавской ОГА — помогите городскому голове восстановить работу городских властей", — цитирует его издание "Полтавщина".

В то же время с протестующими Мамай отказался вести переговоры.

"Повторю, что произошел захват админздания. Это сделали 30 человек, среди них 18-летние. С ними я не буду вести переговоры. Последняя сессия горсовета состоялась 24 марта. Согласно закону я имею право созвать следующее заседание сессии не позднее, чем 24 июня. Повторю, что я поставлю на очередной сессии вопрос о моратории на МАФы в Полтаве, этот вопрос единогласно будет принято. Также есть решение предпринимателя Виктора Степаненко остановить строительные работы в арке газетного ряда. На другие требования, в том числе и на освобождение первого заместителя Михаила Шевченко, я не пойду, потому что не вижу причин", — заявил Мамай.

Тем временем, некоторые СМИ пишут, что Мамай покинул город и его не будет до 20:00. Об этом он сообщил по телефону журналистам телеканала "Лтава".

Примечательно, что главный коп Полтавы решил уйти в отпуск во время акций протеста.

Кровавые разборки в Полтаве

Как сообщалось, вечером в среду, 5 апреля, в Полтаве мирный протест, в котором принимали участие несколько сотен человек, перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель.

Три человека пострадали, 12 были задержаны в результате столкновений протестующих с представителями частной фирмы в Полтаве, сообщил руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Юрий Сулаев.

По данным местной полиции, среди пострадавших — двое участников АТО.

Сообщалось, что после столкновений в Полтаве возбуждено пять уголовных производств.

Подозреваемого в совершении преступления во время конфликта 5 апреля в Полтаве объявили в государственный розыск.

"Один из подозреваемых в совершении преступления во время конфликта 5 апреля в Полтаве, объявленный в государственный розыск!" — сообщил Сулаев.

На сайте полиции сказано, что разыскиваемым является житель Полтавской области Евгений Усенко.

"Полтавским отделом полиции за совершение преступления, предусмотренного статьей 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), разыскивается Усенко Евгений Владимирович, 05.04.1973 года рождения, житель Полтавской области. Мужчина скрывается от органов досудебного расследования", — сообщили в полиции.