Аласания возглавил набсовет Национальной общественной телерадиокомпании

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Во втором туре голосования за главу правления Общественного вещания наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал Зураба Аласаню, сообщает "Громадське".

На должность председателя НОТУ претендовали 8 кандидатов: Зураб Аласания, Роман Выбрановский, Юрий Дараган, Александр Зорка, Александр Зирин, Александр Коваленко, Олег Наливайко, Марек Сиерант.

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В первом туре одинаковое количество, по 8 голосов, набрали Зураб Аласания и Олег Наливайко, за Романа Выбрановского был подан один голос. Во втором туре голосования Аласания получил 10 голосов, а Наливайко – 7.

Напомним, 17 января 2017 года Кабинет министров определил Государственный комитет телевидения и радиовещания органом, осуществляющим функции по управлению имуществом публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". 28 декабря 2016 года Кабмин утвердил устав публичного акционерного общества НОТУ, реорганизованного из НТКУ.

Согласно государственному бюджету на 2017 год, на функционирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины выделено финансирование в объеме 1,2 млрд грн.

В ноябре 2016 года Аласания написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение нежеланием мирится с действиями властей, которые, по его словам, приняли решение направить значительную часть средств, первоначально предназначавшихся на создание Общественного телевидения, на финансирование Евровидения. Кабинет министров согласовал увольнение.