"Мы берем тайм-аут". НКРЭКУ отменила решение об абонплате за газ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила действие своего постановления о введении абонплаты за газ с 1 апреля 2017 года.

Данное решение было единогласно поддержано членами комиссии на внеочередном заседании регулятора в понедельник.

"Мы хотим всем объявить, что наше решение принималось в соответствии с законодательством, публично. Если нам не удалось с первого раза объяснить качественно это решение, мы берем тайм-аут для того, чтобы провести консультации при участии общественности, провести консультации с Кабмином, в том, что находится в его компетенции, чтобы покрыть субсидиями. Пока это решение будет детализировано изучаться и пересматриваться", — цитирует УНИАН главу комиссии Дмитрия Вовка.

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На уточняющий вопрос народного депутата Олега Ляшко он подтвердил, что комиссия отменяет свое решение о введении абонплаты за газ с 1 апреля текущего года.

НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. Согласно постановлению, с 1 апреля потребители должны были ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа вне зависимости от фактического объема его потребления.

Примечательно, что Украина взяла на себя обязательство до конца августа текущего года ввести отдельный тариф на распределение газа (так называемую "абонплату"), исходя из показателей мощности потребления "голубого" топлива. Об этом говорится в тексте меморандума правительства с Международным валютным фондом, обнародованном Министерством финансов.