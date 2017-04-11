В центре Киева прогремел взрыв

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в ночь на вторник на улице Владимирской, 4 в Киеве, сообщает Hromadske.

Взрывной волной вынесло стекла на первом этаже здания, где размещены рестораны и банк. Без стекол также остались припаркованные рядом с местом происшествия автомобили.

На месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов.

Информации о пострадавших нет.

В конце марта в одном из мусорных баков в Печерском районе Киева было обнаружено самодельное взрывное устройство.

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