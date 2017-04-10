Под МВД требовали отставки Аброськина: задержаны пять человек

В Киеве полиция задержала пятерых участников акции с требованием отставки руководителя полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина и полковника Национальной полиции, командира роты спецназначения ГУНП Донецкой области Юрия Голубана.

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Как сообщается, около 30 протестующих пришли к зданию Министерства внутренних дел в Киеве 10 апреля, требуя отставки Голубана, которого обвиняют в причастности к деятельности ополченцев ДНР, и Аброськина, который взял его на работу в полиции Донецкой области.

Примерно через 30 минут после начала митинга к зданию подъехал автозак спецназа, в который силой затолкали пятерых активистов.