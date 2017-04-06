Хроника 5 апреля: дебаты по безвизу, США урежут финпомощь, обыски в "Укрнафте"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 5 апреля, Кабмин пообещал МВФ отменить оплату за отопление в рассрочку, остановили работу Трипольская и Приднепровская ТЭС. Также стало известно, что диверсию в Балаклее осуществили при помощи БПЛА. В этот же день в Полтаве мирный протест перерос в массовую драку с представителями частной охранной фирмы. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Европарламент завершил дебаты по безвизу для Украины

В среду вечером Европарламент завершил дебаты по поводу безвизового режима для Украины, на четверг назначено голосование. На дебатах большинство депутатов выступили за безвиз для Украины. Накануне Европарламенту пришлось ненадолго экстренно прервать свое заседание из-за включения пожарной сигнализации. Однако позже председательствующий заявил, что "никакой угрозы нет". Принятие решения о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло.

США сократят финпомощь Украине

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк на конференции в Atlantic Council заявила, что бюджет США на помощь Украине будет сокращен. Экс-посол США в Украине Джон Хербст подтвердил, что "выделение помощи Украине будет сокращено", но добавил, что это связано не с Украиной, а с внутренними делами в США.

Трипольская и Приднепровская ТЭС остановили работу

В среду, 5 апреля, из-за дефицита антрацита остановили свою работу Приднепровская и Трипольская теплоэлектростанции. По данным оператора энергосистемы Украины компании "Укрэнерго", в ближайшее время будут отключены еще две ТЭС – Змиевская (6 апреля) и Криворожская (11 апреля). Работающие на антрацитовой марке угля украинские ТЭС, которые приостанавливают работу для накопления запасов топлива, могут быть обратно подключены к единой энергосистеме Украины уже в середине мая, сообщили в Минэнерго.

Кабмин пообещал МВФ отменить оплату за отопление в рассрочку

Кабинет министров обязуется отменить оплату за отопление в течение 12 месяцев, говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Также накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что транш попадет в резервы Национального банка. По его словам, "будут сняты ограничения на валютные операции, а это означает укрепление нашей национальной валюты и поддержку макроэкономической стабильности".

Читайте также: По сути это – некролог: соцсети о новом меморандуме с МВФ

Обыски ГПУ в офисах "Укрнафты"

В компании "Укрнафта" сообщили, что ГПУ при содействии СБУ проводит обыски в центральном офисе компании, а также в офисах в городах Борислав, Прилуки, Полтава и Ахтырка. Генпрокуратура Украины в среду проводит обыски в офисах компании "Укрнафта" в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебным положением должностными лицами компании, в результате чего предприятию был нанесен ущерб на 140 миллионов гривен (около 5 миллионов долларов), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Мария Гайдар стала советником Порошенко

Депутат Одесского областного совета от БПП, бывшая российская оппозиционерка Мария Гайдар и бывший заместитель экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили стала внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в указе от 28 марта 2017 года, опубликованном на сайте главы государства. Другие детали назначения не раскрываются. Мария Гайдар — политик, журналист и общественный деятель, дочь известного экономиста и политика Егора Гайдара.

"Арочный Майдан" в Полтаве

Вечером в среду в Полтаве мирный протест, в котором принимали участие несколько сотен человек, перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. В результате стычки против застройки были ранены три человека. По данным местной полиции, один человек получил ножевое ранение, второй — повреждения головы, третьим оказался патрульный, который получил удары в лицо. Число задержанных достигло 12 человек.

Диверсия в Балаклее осуществлена с помощью БПЛА

Диверсия на территории военного арсенала №65 в Балаклее Харьковской области была осуществлена с помощью беспилотных летательных аппаратов, говорится в мотивировочной части постановления Киевского районного суда Харькова. В ночь на четверг, 23 марта, в Балаклее произошел пожар на складе боеприпасов, который привел к их детонации. В результате взрывов погиб один человек и еще двое получили ранения. Согласно предварительным данным причиной пожара стала диверсия. В городе и близлежащих селах проводилась масштабная эвакуация.

Дополнительные подразделения Нацгвардии ввели в Болград Одесской области

В город Болград на юге Одесской области накануне были введены дополнительные подразделения Национальной гвардии Украины "с целью предотвращения провокаций и попыток расшатать и без того сложную общественно-политическую ситуацию в районе". Напомним, в Болграде 28 февраля неизвестные осквернили памятник болгарским ополченцам, погибшим в сражениях русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Протесты автоперевозчиков в Киеве: шины, палатки и драка

Автоперевозчики Киевской области провели накануне акцию протеста в столице у здания ОГА. В ходе акции произошла потасовка с правоохранителями из-за того, что протестующие пытались установить палатку под административным зданием. Автоперевозчики требуют, чтобы власть начала им компенсировать перевозки льготников, начала борьбу с нелегальными переводчиками, чтобы маршруты распределяли на открытых конкурсах, а не в ручном режиме.

Кабмин утвердил механизм регулирования ввоза книг из РФ

Кабмин Украины на заседании в среду утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз в страну печатной продукции из РФ и порядок изъятия такой продукции, если она распространяется без разрешений. Верховная Рада Украины в декабре 2016 года приняла закон, которым временно, до 1 апреля, запретила ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К этому времени должен был быть разработан специальный механизм проверки печатной продукции из РФ, которая ввозится в Украину, на предмет "антиукраинского содержания".

Читайте также: Карасев: Кабмин давит на собственность и телеканалы олигархов

Суп – первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля. История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово "суп" произошло от французского "soupe", а оно – от латинского "suppa", что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Однако, суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной едой, сложилось пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления.