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    В ГПУ назвали причину обысков в офисах "Укрнафты"

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    Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, обыски проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрнафты".
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины в среду проводит обыски в офисах компании "Укрнафта" в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебным положением должностными лицами компании, в результате чего предприятию был нанесен ущерб на 140 миллионов гривен (около 5 миллионов долларов), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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    Ранее в среду пресс-служба "Укрнафты" заявила, что Генпрокуратура совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в главном офисе компании в Киеве и еще четырех офисах в других городах.

    "Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрнафты" в течение 2013-2015 годов", — написала Сарган в Facebook.

    По ее информации, в ходе досудебного расследования установлено, что в этот период продажа добытого "Укрнафтой" сырья осуществлялась преимущественно предприятиям, входившим в группу "Приват". При этом руководители "Укрнафты", действуя в интересах этих предприятий, предоставляли недостоверную информацию о добыче нефти в аукционный комитет, что привело к занижению стоимости продаваемой продукции и предварительно нанесло ущерб "Укрнафте" почти на 140 миллионов гривен, уточнила пресс-секретарь.

    "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", около 42% акций – группе компаний "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

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