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    "Арочный Майдан" в Полтаве: пострадавшие АТОшники прооперированы

    Тема:

    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве (6)

    (обновлено: )102531
    Как сообщила волонтер Наталия Гранчак, один из пострадавших - Александр Коба, его перевели в реанимацию, состояние остается тяжелым. По данным полиции, всего травмы получили три человека.
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    На месте столкновений в Полтаве в ночь на 6 апреля 2017
    kolo.news

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Врачи прооперировали участников АТО, пострадавших вследствие столкновений во время митинга против застройки в центре Полтавы, сообщает волонтер Наталия Гранчак на странице в Facebook.

    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Интернет-издание "Полтавщина"
    Кровавые разборки в центре Полтавы

    "Операции у Саши (Александр Коба — Ред.) только завершились. Переводят в реанимацию", — написала волонтер, добавив, что его состояние остается тяжелым.

    Она также сообщила, что второй пострадавший по имени Дмитрий также прооперирован.

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    Вечером в среду в Полтаве мирный протест, в котором принимали участие несколько сотен человек, перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. В результате стычки против застройки были ранены три человека. По данным местной полиции, один человек получил ножевое ранение, второй — повреждения головы, третьим оказался патрульный, который получил удары в лицо.

    С помощью инструментов арку удалось снести. Правоохранители задержали восемь наиболее активных человек с обеих сторон. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

    По словам Гранчак, около 3:00 люди еще не расходились.

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