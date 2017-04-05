Гройсман сообщил, когда Украину ждет безвизовый режим с ЕС

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна ожидает в ближайшее время завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и введения безвизового режима, информирует УНИАН.

Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом в Киеве.

"Для нас очень важно продолжать нашу интеграцию в Европейский Союз, и поддержка наших европейских партнеров очень важна. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы закончим процесс ратификации Соглашения с ЕС, будет введен безвизовый режим, что значительно качественно отразится на наших двусторонних отношениях", — отметил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что для Украины развитие двусторонних отношений с Литвой имеет стратегический характер.

Сквярнялис, в свою очередь, отметил, что Литва поддерживает Украину и не признает "аннексию Крыма". Он добавил, что Литва надеется на позитивное решение в части предоставления безвизового режима.

Европейский парламент в среду проводит дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам, а в четверг пройдет голосование по этому вопросу.