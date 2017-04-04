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    ЕП зарегистрировал поправку, грозящую помешать безвизу для Украины

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (288)

    (обновлено: )61980
    Депутаты зарегистрировали поправку к законодательной резолюции об отмене визового режима для Украины. Ее авторы известны тем, что исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию.
    Зал заседаний Европарламента
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Представители Великобритании, Германии и Швеции из политической группы "Европа свободы и прямой демократии" в Европарламенте выступили против предоставления безвизового режима для украинцев, сообщает "Укринформ".

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    УНИАН
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    Депутаты зарегистрировали поправку к законодательной резолюции об отмене визового режима для Украины.

    Ее авторы известны тем, что исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию.

    Дебаты по этому вопросу начнутся завтра во второй половине дня.

    Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко в разговоре с председателем Европарламента Антонио Таяни выразил надежду, что законодательный орган Евросоюза проголосует по вопросу предоставления Украине безвизового режима на ближайшей сессии 6 апреля

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