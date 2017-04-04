ЕП зарегистрировал поправку, грозящую помешать безвизу для Украины

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Представители Великобритании, Германии и Швеции из политической группы "Европа свободы и прямой демократии" в Европарламенте выступили против предоставления безвизового режима для украинцев, сообщает "Укринформ".

Депутаты зарегистрировали поправку к законодательной резолюции об отмене визового режима для Украины.

Ее авторы известны тем, что исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию.

Дебаты по этому вопросу начнутся завтра во второй половине дня.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко в разговоре с председателем Европарламента Антонио Таяни выразил надежду, что законодательный орган Евросоюза проголосует по вопросу предоставления Украине безвизового режима на ближайшей сессии 6 апреля