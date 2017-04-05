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    В Европарламенте в среду пройдут дебаты по безвизу для украинцев

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (289)

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    Европейский парламент в среду проведет дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам, а в четверг пройдет голосование по этому вопросу.
    Флаги Украины и Евросоюза
    Flickr/Martin Schulz

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Европейский парламент (ЕП) в среду проведет дебаты относительно предоставления безвизового режима украинцам, сообщается на странице представительства Евросоюза в Украине в Facebook.

    "К вашему сведению: Европейский парламент проведет сегодня (5 апреля) дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам и завтра (6 апреля) проголосует по этому вопросу", – сказано в сообщении.

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    Кроме того, как отмечается, следующий шаг – голосование в Комитете постоянных представителей (COREPER) и затем на Совете министров ЕС.

    Прямая трансляция будет доступна после 16:00.

    Ранее представители Великобритании, Германии и Швеции из политической группы "Европа свободы и прямой демократии" в ЕП выступили против предоставления безвизового режима для украинцев. Депутаты зарегистрировали поправку к законодательной резолюции об отмене визового режима для Украины. Ее авторы известны тем, что исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию.

    Принятие решения о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

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    Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и постпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.

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