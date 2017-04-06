Карасев: Кабмин давит на собственность и телеканалы олигархов

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет Министров поручил Антимонопольному комитету выяснить, не стали ли компании Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко монополистами на рынке газа. Кроме того, правительство решило создать и специальную рабочую группу по этому вопросу.

Действительно ли началась борьба с монополизмом или все же это война с олигархами, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. REUTERS Leonhard Foeger Нахимичили: замахнулись на Фирташа – ударили по себе

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви прокоментуєте таке рішення уряду? Для чого це робиться?

— Для того щоб зімітувати боротьбу з корупцією, і по-друге, щоб все ж таки тих бізнесменів і олігархів, у яких є і політичний, і телевізійний ресурс, дисциплінувати, збити ініціативу напередодні квітневої доповіді Кабміну щодо річниці своєї діяльності, якраз на днях це має відбутись, і стане питання про можливу відставку. Є така підозра, що, з одного боку пан Льовочкін контактує з опозиціонерами, які хочуть сьогодні відставки уряду, і Опозиційний блок теж частина, яка входить, саме під керівництвом Бойка і Льовочкіна вони наполягають на відставці уряду, що відкриє дострокові парламентські вибори. Вони давно за це виступали. Водночас інша частина "Опозиційного блоку", наприклад, ахметівська, якраз не виступає за дострокові парламентські вибори. І тут треба дивитись, що ініціативу подав пан Аваков, у якого своя історія відносин із Фірташем, із Львочкіним, з телеканалом "Інтер", який підтримував ініціативу пана Ляшка. Так що тут є боротьба з корупцією, але у нас боротьба з корупцією іде поряд, в паралелі або невід’ємно поєднується, по ринках, по телевізійних справах і т.д.

Такий крок влади дійсно свідчить про початок боротьби з олігархами в Україні чи, грубо кажучи, їх просто хочуть приструнити перед виборами?

— Це ж рішення уряду, президент тут не має прямого відношення. І навряд чи він таке ініціював, тому що в нього нормальна президентська команда і нормальні відносини з Бойком, групою Льовочкіна, Фірташа, це історія давня. Тому якщо є тут така версія, то вона стосується не президентських, а парламентських виборів. По-друге, все ж таки, мені здається, головне, що це була ініціатива Авакова, і це якраз проти Льовочкіна, Фірташа, Бойка, і тут ще телевізійна справа, пов’язана з телеканалом "Інтер", і так ще давно хочуть забрати певний ресурс у цих політиків, олігархів. Це телевізійний, політичний, медійний ресурс.

Чим можуть закінчитись ці розслідування АМКУ через компанії Фірташа, Льовочкіна, Бойка?

— Поскублять трохи, та й все. Якщо вже так, то і всіх треба, а так вибірково… коли вибірково, то воно не буде мати серйозного результату, хоча буде мати серйозний розголос. Розголос вже є медійний. Очевидно, трохи там перерозподілять, трохи щось кудись відійде, але навряд чи, тому що в цих людей є телевізійний політичний ресурс.

Пересічні громадяни можуть сподіватись, що щось зміниться на краще?

— Я думаю, що навряд чи.

А чому немає ніяких заяв від олігархів через такі плани Кабміну? І взагалі, чому в останні роки вони мовчать. Варто пригадати, що свого часу Ігор Коломойський, наприклад, погрожував "покласти" "ПриватБанк", і в принципі через якийсь час спокійно з ним розпрощався.

— По-перше, "ПриватБанку" немає у цих людей. Це раз. По-друге, вони діють більш обережніше і, можливо, хитріше. Ігор Валерійович Коломойський – він людина радикальна, й іноді допускав такі різкі рухи, які не завжди йому приносили користь. А ось у Коломойського не було фракції в парламенті, а у цих людей є фракція в парламенті, і вона не така вже й мала.

Тобто їх скубти не вийде саме через це?

— Так. Навіщо ці всі скандали, йти на рожон, як то кажуть, когось шантажувати? Це можна зробити спокійніше, хитріше, і всі спокійно скоро забудуть про цю всю історію.

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