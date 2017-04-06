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    Общество

    Дополнительные подразделения Нацгвардии ввели в Болград Одесской области

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    Дополнительные подразделения были направлены в районный центр "с целью предотвращения провокаций и попыток расшатать и без того сложную общественно-политическую ситуацию в районе".
    Дополнительные подразделения Нацгвардили ввели в Болград
    Думская.net

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В город Болград на юге Одесской области накануне были введены дополнительные подразделения Национальной гвардии Украины.

    Как отмечает местное издание "Думская", дополнительные подразделения Нацгвардии были направлены в районный центр "с целью предотвращения провокаций и попыток расшатать и без того сложную общественно-политическую ситуацию в районе".

    Думская.net
    Дополнительные подразделения Нацгвардили ввели в Болград

    "В составе сводного подразделения – военнослужащие-гвардейцы из Одесской, Черкасской и Житомирской областей. Они будут патрулировать болградские улицы совместно с полицией", — говорится в сообщении.

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    Напомним, в Болграде 28 февраля неизвестные осквернили памятник болгарским ополченцам, погибшим в сражениях русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

    МИД Украины назвал провокацией порчу памятника болгарским ополченцам в Одесской области, осудил данный акт вандализма и пообещал провести расследование с целью установить виновных. 

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