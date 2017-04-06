наверх
06.04.201702:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.11
  • USD27.16+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Столкновения в Полтаве: активисты с "болгарками" vs охрана с битами

    (обновлено: )49
    В центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы, несколько человек травмированы.
    Канал на Youtube Gazeta UA

    Правоохранители задержали восемь наиболее активных участников массовых столкновений в Полтаве, произошедших накануне вечером в Полтаве, сообщает ГУ НП в Полтавской области.

    Ночной мусорный пикет во Львове
    facebook.com/igor.zinkevych
    Мусором по безразличию. Ночной "протест" во Львове

    В центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы.

    Смотрите также — В Киеве протестуют автоперевозчики: шины, палатки и драка

    "Полицией задержано 8 наиболее активных человек с обеих сторон. Сейчас личности этих людей устанавливаются и устанавливаются все обстоятельства правонарушения. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении полиции.

    Правоохранители уточнили, что в результате столкновения пострадали три человека. "Один человек получил ножевое ранение, еще один — повреждения головы (вероятно, от удара деревянной палкой), также травмирован патрульный полицейский (удары в лицо, вероятно, перелом носа). Все трое доставлены каретами скорой помощи в местные больницы. Тяжесть причиненных телесных повреждений выясняют врачи", — уточнили в областном главке. 

    Смотрите также: Масштабный пожар на черниговском складе: есть жертвы

    По данным правоохранителей, в митинге на ул. Соборности, 37 участвовали не менее 300 противников застройки.

    Ранее полтавские СМИ сообщали, что мужчиной, получившим ножевые ранения, оказался участник АТО  Александр Коба. 
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Цветы у посольства России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Доллары и гривны
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...