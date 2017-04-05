В Киеве протестуют автоперевозчики: шины, палатки и драка

Автоперевозчики Киевской области проводят в столице у обладминистрации акцию протеста и обещают поджечь автобус, чтобы привлечь к себе внимание.
В ходе акции произошла потасовка с правоохранителями. Протестующие пытались установить палатку под административным зданием, а правоохранители препятствовали ее установке, в результате чего началась драка.
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Протест проводит ассоциация "Автоперевозчиков Киевской области". По данным СМИ, у здания ОГА в среду с утра находятся 147 автобусов, которые в этот день не вышли на маршруты, поэтому жителям области будет труднее добраться до Киева, один из таких автобусов автоперевозчики собираются поджечь.
Они требуют, чтобы власть начала им компенсировать перевозки льготников, начала борьбу с нелегальными переводчиками, чтобы маршруты распределяли на открытых конкурсах, а не в ручном режиме.
Напомним, в начале года в ряде городов Киевской области перевозчики снизили стоимость проезда в маршрутных такси.