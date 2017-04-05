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    Фотоленты

    В Киеве протестуют автоперевозчики: шины, палатки и драка

    (обновлено: )72250
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Украинское фото
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Украинское фото
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации

    Автоперевозчики Киевской области проводят в столице у обладминистрации акцию протеста и обещают поджечь автобус, чтобы привлечь к себе внимание.

    В ходе акции произошла потасовка с правоохранителями. Протестующие пытались установить палатку под административным зданием, а правоохранители препятствовали ее установке, в результате чего началась драка.

    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Стоп строительной анархии". Протест киевлян под Кабмином

    Смотрите также: #Vitalikneprogav: в Киеве — новая инициатива по ремонту дорог

    Протест проводит ассоциация "Автоперевозчиков Киевской области". По данным СМИ, у здания ОГА в среду с утра находятся 147 автобусов, которые в этот день не вышли на маршруты, поэтому жителям области будет труднее добраться до Киева, один из таких автобусов автоперевозчики собираются поджечь.

    Они требуют, чтобы власть начала им компенсировать перевозки льготников, начала борьбу с нелегальными переводчиками, чтобы маршруты распределяли на открытых конкурсах, а не в ручном режиме.

    Напомним, в начале года в ряде городов Киевской области перевозчики снизили стоимость проезда в маршрутных такси.

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