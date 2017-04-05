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    Фотоленты

    Фотоитоги 5 апреля: Порошенко в Дании, пособники террористов в Петербурге, митинги в Сербии

    (обновлено: )29
    Петр Порошенко и королева Дании Маргрете II
    В Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    Пожар в Чернигове
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    Петр Порошенко и королева Дании Маргрете II
    Петр Порошенко и королева Дании Маргрете II
    УНИАН
    В Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов
    Задержание граждан из республик Средней Азии, подозреваемых в содействии террористической деятельности (скриншот видео, предоставленного пресс-службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области).
    Пресс-служба УФСБ России | Перейти в фотобанк
    Многотысячный протест в Сербии тысячи против избрания президентом Вучича
    ANDREJ ISAKOVIC / AFP
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Рижская украинская средняя школа считается одной из лучших в Латвии
    Сайт президента Украины
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пожар в Чернигове
    Пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    Автоперевозчики митингуют в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Пикет против войны у Посольства Украины в Риге
    Sputnik Латвия/Оксана Джадан
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    Justin TALLIS / AFP
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    Весенний призыв-2017 в Одессе
    УНИАН

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    Петр Порошенко и королева Дании Маргрете II

    Петр Порошенко в среду побывал с официальным визитом в Дании. По данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил Данию за поддержку политики санкций против РФ. Также он выразил благодарность депутатам Дании за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

    Смотрите также: В интернете троллят галстуки Трампа

    В среду шесть граждан из республик Средней Азии были задержаны в Санкт-Петербурге за содействие террористической деятельности

    Смотрите также: Задержание в Петербурге предполагаемых пособников террористов

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