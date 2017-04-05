Фотоитоги 5 апреля: Порошенко в Дании, пособники террористов в Петербурге, митинги в Сербии

Петр Порошенко в среду побывал с официальным визитом в Дании. По данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил Данию за поддержку политики санкций против РФ. Также он выразил благодарность депутатам Дании за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В среду шесть граждан из республик Средней Азии были задержаны в Санкт-Петербурге за содействие террористической деятельности

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