Европарламент завершил дебаты по безвизу для Украины

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В среду вечером Европарламент завершил дебаты по поводу безвизового режима для Украины, на четверг назначено голосование, сообщает "112 Украина".

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Сообщается, что на дебатах большинство депутатов выступили за безвиз для Украины.

В частности, депутат Европарламента от Германии, член Комитета по иностранным делам Михаэль Галлер заявил, что Украина воплотила не только технические, но и политические изменения. Он подчеркнул, что реформы воплощаются медленно, но стоит учитывать боевые действия на востоке страны.

Депутат от Польши Михал Бони выступил за предоставления Украине безвиза, объяснив тем, что Украина меняется в лучшую сторону и осуществляет реформы в условиях войны. Другой депутат от Польши Анна Фотыга также поддержала безвиз для Украины, однако заявила, что "упоминание имени Степана Бандеры будит опасения".

Между тем в Европарламенте раскритиковали введение обязательного декларирования доходов для членов НГО.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна ожидает в ближайшее время завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и введения безвизового режима.