Мария Гайдар стала советником Порошенко

Другие детали назначения не раскрываются.
Мария Гайдар — политик, журналист и общественный деятель, дочь известного экономиста и политика Егора Гайдара. В 2009-2011 годах была вице-губернатором Кировской области.
В июле 2015 года она стала советником тогдашнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, после чего Петр Порошенко предоставил ей украинское гражданство. Гайдар также стала депутатом одесского областного совета от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" — "Солидарность". Гайдар подала в отставку из Одесской ОГА в мае 2016 года.