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    Политика

    Мария Гайдар стала советником Порошенко

    (обновлено: )132
    Бывшая российская оппозиционерка и бывший заместитель экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Мария Гайдар стала советницей украинского президента вне штата.
    Мария Гайдар. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Люди в Одессе требуют отставки Марии Гайдар
    канал Думская.net в YouTube
    Надела кокошник — и в Россию. Одесситы "набросились" на Марию Гайдар
    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Депутат Одесского областного совета от БПП, бывшая российская оппозиционерка Мария Гайдар и бывший заместитель экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили стала внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в указе от 28 марта 2017 года, опубликованном на сайте главы государства.

    Другие детали назначения не раскрываются.

    Мария Гайдар — политик, журналист и общественный деятель, дочь известного экономиста и политика Егора Гайдара. В 2009-2011 годах была вице-губернатором Кировской области.

    В июле 2015 года она стала советником тогдашнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, после чего Петр Порошенко предоставил ей украинское гражданство. Гайдар также стала депутатом одесского областного совета от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" — "Солидарность". Гайдар подала в отставку из Одесской ОГА в мае 2016 года.

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