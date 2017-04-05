Мария Гайдар стала советником Порошенко

канал Думская.net в YouTube Надела кокошник — и в Россию. Одесситы "набросились" на Марию Гайдар Депутат Одесского областного совета от БПП, бывшая российская оппозиционерка Мария Гайдар и бывший заместитель экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили стала внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в указе от 28 марта 2017 года, опубликованном на сайте главы государства.

Другие детали назначения не раскрываются.

Мария Гайдар — политик, журналист и общественный деятель, дочь известного экономиста и политика Егора Гайдара. В 2009-2011 годах была вице-губернатором Кировской области.

В июле 2015 года она стала советником тогдашнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, после чего Петр Порошенко предоставил ей украинское гражданство. Гайдар также стала депутатом одесского областного совета от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" — "Солидарность". Гайдар подала в отставку из Одесской ОГА в мае 2016 года.