Хроника 28 февраля: штурм редута в Кривом Торце, спецназ покинул Авдеевку, пробуждение Этны

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 28 февраля, активисты, организовавшие блокаду Донбасса, заявили о штурме своих позиций в районе Кривого Торца, ЛНР взяла под свое управление три угледобывающих предприятия Ахметова, а спецназ Нацполиции вывели из Авдеевки. В этот же день частично возобновилось движение транспорта на пострадавшем столичном путепроводе. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Штурм редута в Кривом Торце

Во вторник, 28 февраля, активисты, организовавшие блокаду Донбасса, заявили, что их позиции в районе Кривого Торца под Торецком штурмуют вооруженные люди. На место выехала следственно-оперативная группа, задержаны 37 человек из числа штурмовавших позиции. По данным полиции, есть пострадавшие с обеих сторон. Активисты заявили о трех пострадавших. По мнению инициаторов блокады, штурм был задуман как провокация с целью вызвать вооруженный отпор и получить право на силовой разгон.

ЛНР взяла под свое управление три угледобывающих предприятия Ахметова

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики назначают временную администрацию на трех предприятиях украинского бизнесмена Рината Ахметова в Донбассе, следует из постановления совета министров ЛНР, опубликованном на сайте ведомства. В перечень предприятий и учреждений — нерезидентов, на которых назначается временная администрация в лице ЗАО "Вшнешторгсервис" вошли ПАО "Краснодонуголь", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" и ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", принадлежащие Ахметову.

Читайте также: Соцсети о последствиях блокады Донбасса: полный крах Ахметова

В Макеевке найдены бойцы АТО, считавшиеся без вести пропавшими

В Макеевской колонии обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими, сообщила внефракционный народный депутат Надежда Савченко. Подробности Савченко не уточнила. Нардеп также обнародовала списки пленных лиц, которые готовятся к обмену. Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные.

Спецназ Нацполиции вывели из Авдеевки

Сотрудники КОВДа (Корпус оперативно-внезапного действия) покидают Авдеевку и возвращаются к месту постоянной дислокации, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области. Бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия несли службу исключительно в ночное время. Решение о выводе спецподразделения принято в связи с восстановлением электроснабжения города.

Минсоцполитики поручили "осовременить" пенсии

Вице-премьер-министр Павел Розенко поручил Минсоцполитики и Пенсионному фонду в кратчайшие сроки разработать механизм справедливого осовременивания пенсий и рассчитать конкретный ресурс, который необходим, чтобы провести такое осовременивание пенсий. Розенко заявил, что по состоянию на конец февраля, доходы в госбюджет от налогов увеличились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в местные бюджеты — на 70% (в первую очередь поступления от НДФЛ).

Минюст официально зарегистрировал партию Саакашвили

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что Минюст Украины официально зарегистрировал его партию "Рух новых сил". Ранее Саакашвили сообщил, что "Рух новых сил" поставил перед собой амбициозную цель — создать в Украине новый политический класс, в котором нет "главных и назначенных, проплаченных и своих".

Движение на Шулявском путепроводе частично возобновлено

Движение на Шулявском путепроводе частично возобновлено. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Движение возобновлено в ограниченном режиме – скорость должна не превышать 40 км/ч. При этом проезд крупногабаритного транспорта по мосту запрещен. Мэр Киева добавил, что также будет проверено техническое состояние всех других путепроводов и мостов в Киеве. Ранее Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака, а также председателя Соломенского района Максима Шкуро.

Читайте также: Мост "устал", Кличко "задолбал". Соцсети о рухнувшем в Киеве мосте

Осадчая вышла замуж за Горбунова

Известная телеведущая Катя Осадчая вышла замуж за шоумена Юрия Горбунова. Ранее в СМИ неоднократно писали о романе Горбунова и Осадчей, однако ведущие никак не комментировали такие сообщения. Не комментировала ведущая и беременность, а также не называла отца своего новорожденного сына, который появился на свет в одной из столичных клиник. Вместе с тем сообщается, что пара вступила в официальны брак непосредственно перед рождением ребенка, однако точная дата бракосочетания не указывается.

Комитет ЕП дал согласие на лишение Ле Пен парламентского иммунитета

Комитет по юридическим вопросам Европарламента высказался за лишение депутатской неприкосновенности лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Во Франции Ле Пен является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств террористической группы ИГ, которые политик разместила в своем Twitter.

Обращение Дональда Трампа к конгрессу

Президент США в своем обращении к конгрессу пообещает сотрудничать с союзниками в мусульманском мире в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Также он пообещал сделать все возможное, чтобы сделать медицинское страхование более доступным, понизить его стоимость, поскольку реформа его предшественника "терпит неудачу". Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название Obamacare, предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время власти обязали всех американцев купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.

РФ и КНР блокировали резолюцию СБ ООН по химоружию

Россия и Китай заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, которая предусматривала введение санкций в отношении представителей Сирии, которые могли быть причастны к применению химического оружия в стране. Документ предполагал введение санкций в отношении 21 представителя Сирии — отдельных лиц, организаций и компаний, которые, предположительно, связаны с использованием химического оружия в стране в 2014 и 2015 годах.

Во время выступления Олланда жандарм-снайпер ранил двух человек

Жандарм, обеспечивающий порядок во время визита президента Франции Франсуа Олланда в департамент Шаранта, случайно выстрелил и ранил двух человек, передают французские СМИ. В разгар речи президента раздался выстрел. По данным местных СМИ, выстрелило оружие жандарма, несущего службу снаружи шатра, в котором выступал президент. Согласно первым объяснениям, "выстрел произошел, когда жандарм менял положение". По данным газеты Parisien, стрелявший был снайпером.

На Сицилии проснулся вулкан Этна

На острове Сицилия началось извержение лавы из юго-восточного кратера вулкана Этна. По мнению экспертов, нынешнее извержение, сопровождающееся небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб, не представляет угрозы. Международный аэропорт Фонтанаросса, расположенный у подножия Этны, работает в штатном режиме. Этна является самым высоким действующим вулканом Европы, его высота составляет свыше 3,3 тысячи метров над уровнем моря.

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля. Этот День стал ежегодным информационно-просветительским мероприятием. Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.