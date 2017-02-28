В Макеевке найдены бойцы АТО, считавшиеся без вести пропавшими - Савченко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В Макеевской колонии обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими, сообщила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные. Она разместила на своей странице в Facebook обращение, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

"Результаты поездки в Макеевскую колонию № 22 24−25.02.2017 г. Удалось найти шестерых украинских воинов и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Подробности Савченко не уточнила.

Нардеп также обнародовала списки пленных лиц, которые готовятся к обмену.

Facebook Надежды Савченко Освобожденные из Макеевской колонии

Накануне спецслужбы допросили Савченко в рамках уголовного производства о терроризме после ее визита в самопровозглашенную ДНР, где она встречалась с украинскими пленными. Также в Донецкой области в СБУ был вызван и опрошен руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, который вместе с Савченко посещал Донецк.