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    Политика

    В Макеевке найдены бойцы АТО, считавшиеся без вести пропавшими - Савченко

    Тема:

    Визит Савченко и Рубана в ДНР (543)

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    Как сообщила внефракционный народный депутат Надежда Савченко, в результате поездки в колонию в Макеевке под Донецком удалось найти украинских военных и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими.
    Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Facebook Надежды Савченко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В Макеевской колонии обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими, сообщила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

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    Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные. Она разместила на своей странице в Facebook обращение, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

    "Результаты поездки в Макеевскую колонию № 22 24−25.02.2017 г. Удалось найти шестерых украинских воинов и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

    Подробности Савченко не уточнила.

    Нардеп также обнародовала списки пленных лиц, которые готовятся к обмену.

    Facebook Надежды Савченко
    Освобожденные из Макеевской колонии

    Накануне спецслужбы допросили Савченко в рамках уголовного производства о терроризме после ее визита в самопровозглашенную ДНР, где она встречалась с украинскими пленными. Также в Донецкой области в СБУ был вызван и опрошен руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, который вместе с Савченко посещал Донецк.

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