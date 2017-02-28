Минюст официально зарегистрировал партию Саакашвили "Рух новых сил"

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что Минюст Украины официально зарегистрировал его партию "Рух новых сил" (Движение новых сил).

"Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию "Рух новых сил". Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны. Во многих городах уже есть представительства "Руха", и с каждым днем нас становится все больше", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее Саакашвили сообщил, что его соратники начинают работу в регионах Украины по созданию политической силы "Рух новых сил". Он отметил, что "Рух новых сил" поставил перед собой амбициозную цель — создать на Украине новый политический класс, в котором нет "главных и назначенных, проплаченных и своих".

В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей бороться с коррупцией. Он также обвинил президента Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Позже президент подписал указ об увольнении Саакашвили. Экс-губернатор заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду и планах создать в Украине свою политическую силу.