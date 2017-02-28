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    Минюст официально зарегистрировал партию Саакашвили "Рух новых сил"

    (обновлено: )13601
    По мнению Михаила Саакашвили, регистрация делает его движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны.
    Лидер Движения новых сил, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что Минюст Украины официально зарегистрировал его партию "Рух новых сил" (Движение новых сил).

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    "Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию "Рух новых сил". Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны. Во многих городах уже есть представительства "Руха", и с каждым днем нас становится все больше", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    Ранее Саакашвили сообщил, что его соратники начинают работу в регионах Украины по созданию политической силы "Рух новых сил". Он отметил, что "Рух новых сил" поставил перед собой амбициозную цель — создать на Украине новый политический класс, в котором нет "главных и назначенных, проплаченных и своих".

    В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей бороться с коррупцией. Он также обвинил президента Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Позже президент подписал указ об увольнении Саакашвили. Экс-губернатор заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду и планах создать в Украине свою политическую силу.

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