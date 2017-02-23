Против Саакашвили подано заявление в ГПУ за разжигание нацвражды

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Правозащитник Олег Курчин подал заявление в Генпрокуратуру против бывшего главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за посягательство на суверенитет Украины, сообщает издание "Сегодня.ua".

"Он считает, что в своем публичном выступлении Саакашвили оскорбительно отозвался об Одесской области, которой руководил в течение полутора лет", — пишет ищдание.

В качестве примера приводится высказывание Саакашвили: "Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать… поскольку это сепаратистский регион, там у власти все сепаратисты".

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"Разжигание национальной вражды, то есть действия Михаила Саакашвили могут привести к тому, что настраивают народ Одессы, Киева, Донецка, Луганска один против другого", – приводятся слова правозащитника.

Экс-президент Грузии Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала президенту Петру Порошенко, который заявлял, что возлагает большие надежды на Саакашвили, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.

В ноябре 2016 года Саакашвили заявил о намерении уйти в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Позже президент подписал указ об увольнении Саакашвили. Экс-губернатор заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду и планах создать в Украине свою политическую силу.