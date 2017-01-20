Саакашвили обратился из США к делегатам съезда своей партии в Грузии

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из Вашингтона по видеосвязи к участникам съезда своей партии "Единое национальное движение", который проходит в Тбилиси.

Это по счету седьмой съезд партии и первый после ее крупного раскола. В мероприятии участвуют, по словам членов партии, более 7 тысяч делегатов и сторонников партии из Тбилиси, регионов и ряда стран. На съезде планируют избрать состав и руководство нового политического совета партии, запланировано выступление лидеров организации.

В обращении на съезде, трансляцию которого ведет телеканал "Рустави 2", Саакашвили упомянул тему раскола своей партии, откуда в январе более 60 человек решили уйти и создать отдельное политическое движение. По его словам, план основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили о "захвате "Единого национального движения", провалился".

"Это его (Иванишвили — ред.) первое поражение после 2012 года. Он не смог заставить вас отказаться от идей, он никогда не поймет, что на самом деле представляет собой "Единое национальное движение"… Сегодня наша партия начинает новый этап, запомните эту дату", — сказал Саакашвили во время обращения.

Как заявил экс-президент, "Иванишвили упразднил грузинскую государственность и превратил ее в личную собственность, в ООО". "Сегодня у нашей страны нет ни президента, ни правительства, все служит личным прихотям одного необразованного человека, врага Грузии, который остановил развитие страны. Его ответственность перед грузинским народом – ноль, в основное время он занимается играми политиков, сидит в своем бронированном аквариуме и развлекается играми с акулами и зебрами, пересадками деревьев", — утверждает Саакашвили.

Экс-президент считает, что главной целью "Нацдвижения", которое, по его словам, еще больше усилилось, освободившись от ненужных людей, является "упразднение режима Иванишвили и возвращение развития Грузии в прежнее русло". "У меня есть личные амбиции, чтобы Грузия была лучше всех и стала примером успеха и ориентированности на будущее", — добавил Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что раскол "Нацдвижения" был, в первую очередь, в интересах Иванишвили. "Грузинская мечта" во главе с Иванишвили пришла к власти по итогам парламентских выборов в 2012 году, партия также победила на парламентских выборах 2016 года.

Саакашвили является основателем партии "Единое национальное движение". Ранее экс-президент занимал должность председателя, однако после предоставления ему украинского гражданства и потери грузинского, он автоматически лишился этой должности, продолжая неформально править партией. После того, как Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, его партию покинули около десяти человек. Большая часть лидеров "Нацдвижения" за восемь дней до съезда объявили о создании нового политического движения. Противоречия в партии переросли в серьезный конфликт после того, как часть руководства политической силы пошла против желания Саакашвили бойкотировать второй тур парламентских выборов в октябре 2016 года.