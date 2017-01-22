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    Саакашвили возмущен СМИ, распространившими его фото с инаугурации Трампа

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (618)

    (обновлено: )75141
    Как заявил Саакашвили, украинским телеканалам предлагали осветить присутствие бывшего главы Одесской области на инаугурации Дональда Трампа, но все они отказались.
    Саакашвили на инаугурации президента США Дональда Трампа
    Михаил Саакашвили / Facebook

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что недоволен украинскими телеканалами, распространившими его фото с инаугурации президента США Дональда Трампа.

    Верховная Рада
    @poroshenko
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    Ранее в пятницу Трамп вступил в должность президента США. Трамп стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму.

    "Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы. Бездари остаются бездарями", — написал Саакашвили в воскресенье на своей странице в Facebook.

    Он также написал, что поскольку знает многих из команды, то планирует сотрудничать с новой администрацией.

    К посту Саакашвили прикрепил фото, на котором он стоит за высокой травой и смотрит в телефон. Фотографию сопровождает заголовок "Саакашвили смотрел на инаугурацию из-за забора".

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