Венский шок олигарха Фирташа и афтершок президента Порошенко

Владимир Матвеев, обозреватель

Венский суд разрешил экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Теперь украинский миллиардер под стражей, поскольку для задержания появились новые основания. Окончательное решение будет принимать австрийский министр, который, который имеет свой опыт отношений с олигархами.

Главная интрига — кому выдадут украинского олигарха: США или Испании? Суд в Вене в ближайшие 96 часов должен будет принять решение о том, останется ли украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ задержанным по ордеру испанской прокуратуры.

Высший земельный суд Вены во вторник, 21 февраля, принял решение экстрадировать Дмитрия Фирташа в США. Суд рассматривал апелляцию австрийской прокуратуры на решение Земельного суда в австрийской столице, который в апреле 2015 году отказал в экстрадиции бизнесмена, передает DW.

В прокуратуре Вены пояснили, что для задержания появились новые основания и два дела не связаны между собой.

Пресс-секретарь прокуратуры отметила, что "технически" задержание не связано с решением суда и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией, где его обвиняют в отмывании денег, добытых незаконным путем.

Согласно договору об экстрадиции между Австрией и США, в случае отсутствия у суда возражений против выдачи лица, последнее слово — за министром юстиции Австрии. "При этом он (министр юстиции — Ред.) принимает во внимание интересы и международные обязательства Республики Австрия", — говорится в параграфе 34 соглашения, передает DW.

Для министра юстиции Вольфганга Брандштеттера вопрос о выдаче Фирташа в Соединенные Штаты Америки "по-прежнему открыт", сообщает издание Salzburg24. "Я пока не могу это решить. Дело с экстрадицией в США осложняется полученным запросом на выдачу из Испании", — сказал он в эфире телеканала ORF.

По словам Брандштеттера, теперь суд должен отдельно проверить документы из Испании, и лишь по окончании этого разбирательства будет принято окончательное решение.

Напомним, Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года по запросу США, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 млн евро.

Министерство юстиции США обвиняло украинского бизнесмена в даче взятки в размере 18,5 млн долларов с целью получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

По версии следствия, подозреваемые подкупили индийских чиновников, чтобы получить разрешение на разработку титановой шахты в индийском штате Андхра-Прадеш. Фирташ категорически отвергает такие обвинения, передает ВВС. Наряду с этим, на заседании австрийского суда в 2015 году, согласно СМИ, прозвучало немало громких политических заявлений. В частности, Фирташ, а также украинский парламентарий Сергей Левочкин, подтвердили факт встречи в Вене перед президентскими выборами 2014-го года с Петром Порошенко.

Эксперты приводят несколько версий и мотивов случившегося, но едины в том, что сами промежуточные решения суда в Вене могут спровоцировать "тектонические сдвиги" в рамках политической конкуренции в Украине.

По данным источников, арест Фирташа также связан с тем, что в США начинается активная кампания по борьбе с политической коррупцией в Украине. Вероятно, по мнению источников. Решение по Фирташу – один из ее первых результатов.

Между тем, Минюст США вопреки правилам выразил благодарность Австрии после решения об экстрадиции Фирташа. "Министерство юстиции США в целом имеет правило не комментировать детали текущих дел по экстрадиции, но мы бы хотели высказать благодарность Правительству Австрии за тесное сотрудничество по правоохранительным вопросам", — сказал представитель Министерства юстиции США.

"Во вторник суд в Вене удовлетворил запрос на экстрадицию в США в связи с обвинениями в даче взятки Дмитрия Фирташа, одного из богатейших и самых могущественных людей Украины. Это решение делает возможным потенциальный процесс в США, отголоски которого могут прокатиться от Вашингтона до Москвы", — пишет The Financial Times.

При этом политические обозреватели в Австрии отмечают, что экстрадиция Фирташа в США может быть связана с рисками для ряда столиц, включая Москву. Ведь украинский олигарх был партнером "Газпрома" в схеме поставок газа через компанию "Росукрэнерго".

"Безусловно, Россия ближе к Австрии, чем Вашингтон, которого не стоило опасаться, особенно во времена Обамы. Поэтому меня бы не удивило, если бы по политическим мотивам правительством было бы принято соответствующее решение (отказ в экстрадиции). А суды в Австрии независимы от правительственного влияния", — сказал в комментарии DW австрийский политолог Райнхард Гайниш.

С западными экспертами во многом созвучен украинский политолог Вадим Карасев, который в беседе с НСН заявил, что арест Фирташа в Вене может иметь политическую подоплеку.

"Здесь могут быть не только экономические, коррупционные какие-то вещи. Фирташ, который строил свою бизнес-империю на поставках газа в Украину из Туркменистана через Россию, был связан с "РосУкрЭнерго"… Вот этот клубок газовых сделок, может, интересует кого-то сейчас в США, поскольку здесь задействована Россия и некоторые представители высшего политического руководства, российские бизнесмены, как вполне легальные, так и не очень. Здесь замешаны руководители Туркменистана, Узбекистана… То есть Фирташ обладает большим массивом информации о многом и о многих. Американцы любят такую практику – сделка со следствие в обмен на снижение срока осуждения", - сказал Карасев.

Другие эксперты ожидают изменения влияния на политические процессы в стране с ощутимым влиянием олигархов. В частности, переформатирование контроля над Оппоблоком, что повлечет изменение конфигурации политических сил в стране, население которой находится на грани выживания.

По мнению аналитиков, это должно привести к тому, что представители группы Ахметова-Левочкина практически могут получить контроль над Оппозиционным блоком. В частности, они ссылаются на ощутимую борьбу вокруг телеканала "Интер", и борьбу за влияние на фракцию Оппоблока в украинском парламенте.

Помимо политического переформатирования Оппозиционного блока в парламенте, эксперты усматривают также тенденцию к "отжиму" у ослабевшего бизнесмена облгазов.

Главной интригой сейчас можно считать не столько вопрос, выдаст ли Австрия Фирташа, сколько вопрос — кому выдадут украинского олигарха.

Испанские следователи подозревают олигарха в отмывании денег. На основании этого ордера Фирташа должны были немедленно арестовать еще прошлой осенью, однако Минюст, как удалось выяснить DW, отложил задержание до завершения рассмотрения американского запроса.

Передавать Фирташа Испании или США – решать теперь министру юстиции. После задержания на основании Европейского ордера на арест, согласно закону, австрийские правоохранители в течение 60 дней должны выдать подозреваемого Испании. Если раньше его не передадут США.

Более логичным исходом сложившейся ситуации опрошенные DW австрийские юристы считают выдачу Соединенным Штатам. Ведь, еще в ноябре прошлого года было принято решение дождаться вердикта об экстрадиции в США, указывают они. Выдать олигарха Испании можно было и не дожидаясь этого решения, передаёт DW.

Для Фирташа выдача Соединенным Штатам — худший сценарий. За океаном ему грозит 50 лет тюрьмы и конфискация всего имущества. В то же время, олигарх еще может оттянуть на время встречу с американскими следователями, вновь подавая разного рода жалобы.

Так, австрийский адвокат Фирташа сообщил о намерении обжаловать это решение в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека. Однако, даже если Вена решит не экстрадировать Фирташа в США, она будет обязана депортировать его в Испанию, согласно европейскому ордеру на арест, выданному Мадридом.

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В любом случае, разрешение Высшего земельного суда столицы Австрии стало первой ступенью на пути к экстрадиции олигарха Фирташа в Соединенные Штаты, а также придаст импульс к начавшимся политическим процессам в Украине, которые будут ощутимы весной.