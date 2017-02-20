Саакашвили: отношение к Порошенко ухудшается из-за отсутствия реформ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Отношение к Украине и президенту в мире ухудшается из-за отсутствия реформ, заявил экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в эфире канала "112 Украина".

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"То, что президент Украины встретился с вице-президентом США — это хороший показатель. Но у президента Украины проблемы другого плана. К сожалению, из-за отсутствия реформ в Украине отношение к нему ухудшилось, а когда ухудшается отношение к лидеру, ухудшается отношение к стране", — заявил Саакашвили.

"Он много делает необоснованных прогнозов. Например, о безвизовом режиме… Нельзя играть с этими категориями. У народа Украины очень хорошая память, это очень неглупый народ, он запоминает эти вещи и доверие к президенту падает. Есть кризис доверия к Порошенко и это отражается на всей нашей стране", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в субботу вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко обсудили возможные пути урегулирования конфликта в Донбассе.