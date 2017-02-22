Блокада КПП "Ужгород": активисты ждут встречи с Саакашвили — спецкор

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали проезд к пункту пропуска "Ужгород". Данный КПП находится на границе со Словакией. Также владельцы нерастаможенных иномарок перекрыли движение на объездной дороге Хмельницкого. Они выступают против действующих таможенных правил на ввоз в Украину подержанных автомобилей из стран ЕС.

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Какие требования выдвигают участники акции протеста, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала специальный корреспондент из Ужгорода Екатерина Ирха.

"Хотя пограничники говорили, что, видимо, эта акция — ненадолго, но она продолжается с утра и до настоящего времени. У активистов есть определенные планы: они говорят о каких-то новых формах протеста, о встрече с Михаилом Саакашвили 23 февраля на КПП "Ужгород" — никто, правда, не знает, с какой целью. Но они информируют предварительно, что если есть какие-то планы на 23 февраля, то сегодня они не собираются расходиться. Поэтому будем следить еще несколько дней за ходом событий на границе со Словакией", — сообщила Ирха.